"Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Ливерпуль" не смог преподнести своему главному тренеру Юргену Клоппу подарок в виде победы на восьмую годовщину работы в клубе, сыграв с "Брайтоном" только вничью — 2:2.
Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби отреагировал шестью перестановками в старте на поражение 6:1 от "Астон Виллы". Свой шанс получили Барт Вербрюгген, Игорь Жулио, Карлос Балеба, Паскаль Гросс, Симон Адингра и Жоао Педро.
По сравнению с поражением 2:1 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес, заменив Джо Гомеса, Кертиса Джонса и Коди Гакпо.
"Брайтон" уже на пятой минуте дважды угрожал воротам соперника, но Льюис Данк с близкого расстояния не попал в створ, а удар Педро был заблокирован.
Попытки "Ливерпуля" атаковать выглядели робкими, а на 20-й минуте хозяева и вовсе пропустили. Гости совершили перехват после передачи Виргила Ван Дейка на Алексиса Макаллистера, и Адингра поспешил пробить, прежде чем Алиссон успел вернуться на ворота — 1:0.
"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, но впереди у хозяев по-прежнему ничего не получалось. У "Брайтона" же появилось пространство и возможности для контратак.
"Чайки" смотрелись опаснее, но на 40-й минуте внезапно позволили сопернику сравнять счет. Нуньес с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, а Эллиотт пропустил мяч на Мохамеда Салаха, и тот пробил в касание — 1:1.
А на 43-й минуте хозяева ошиблись еще раз. Это Доминик Собослаи бросился в прессинг в штрафной и нарвался на фол со стороны Гросса. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Адингра ворвался в штрафную по правому краю, обыграл Энди Робертсона, но не смог пробить Алиссона.
"Ливерпуль" ответил на 54-й минуте, когда Собослаи прострелил вдоль ворот, а вышедший на замену Райан Гравенберх пробил в перекладину.
Во втором тайме создание моментов давалось гостям легче. В том числе потому, что теперь хозяева оставляли свободное пространство.
Тем не менее, риски, на которые шел "Брайтон", себя оправдали. На 79-й минуте Данк пробил ногой из пределов вратарской после подачи Солли Марча со штрафного — 2:2.
"Чайки" воодушевились, получив психологическое преимущество на концовку матча. Отличный момент вырвать победу имел Педро, но из убойной позиции пробил над перекладиной. Однако в компенсированное время игра затухла и завершилась вничью.
"Брайтон" и "Ливерпуль" провели яркий матч. Ничья выглядит справедливым результатом, хотя возможности вырвать победу были у тех и других.
"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
08.10.2023 18:00
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Последние комментарии:
Хули вы разнылись, Сити явно лучше и побеждает по делу 100%
Канониры бегают о6осраными, позорище
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лезбух уже любой подкат красная ахахаха
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Не понимаю чего тут все скулят, причём скузня больше всех.
Оливер безошибочно судит первый тайм, а КОРОЛИ без лидеров закономерно доминируют на поле праймового Сосенала.
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Оливер:Открытого перелома нет - значит играем.
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Пенс красненький
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короче нахуй это смотреть.
реально от спортивной составляющей не осталось ни че го
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Оливер как обычно. Шитей уже в 10м должны играть
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Холан обоссан
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Кова просто хочет в подтрибунку, посрать видимо, но судья не отпускает)))
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Ебаная бимба, когда твой позорный членси засудят таким же образом, не ной здесь пять суток после этого, пидар ты пенсовский
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А где ВАР? Санкции на педобритов наложили?
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Судейка явно купленный. Тут должна быть 2 жк и удаление.
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Заговор судейства в эйпиэл, тащат шити как могут
я об этом говорю с 2017 но никто не слушает!!!!
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точно такой же фол. Почему тупой квардиол не меняет носатого
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Ковачич ебнутый пенс
Судьи АПЛ это ПОЗОР
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ахуеть
просто ахуеть судейство
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Ох, это чисто вторая жёлтая
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Арсенал без ссака и мартинели просто выше среднего команда, опасности мало создают
Сити же меня вприниципе в этом сезоне не впечатляет
вся борьба за титул впереди
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После второго подката выключил эту хуету , судьи конченые
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но пох, так как засудили пусинал))))))
по-этому одобрямс_))))
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