"Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном"

Льюис Данк "Ливерпуль" не смог преподнести своему главному тренеру Юргену Клоппу подарок в виде победы на восьмую годовщину работы в клубе, сыграв с "Брайтоном" только вничью — 2:2.

Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби отреагировал шестью перестановками в старте на поражение 6:1 от "Астон Виллы". Свой шанс получили Барт Вербрюгген, Игорь Жулио, Карлос Балеба, Паскаль Гросс, Симон Адингра и Жоао Педро.

По сравнению с поражением 2:1 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес, заменив Джо Гомеса, Кертиса Джонса и Коди Гакпо.

"Брайтон" уже на пятой минуте дважды угрожал воротам соперника, но Льюис Данк с близкого расстояния не попал в створ, а удар Педро был заблокирован.

Попытки "Ливерпуля" атаковать выглядели робкими, а на 20-й минуте хозяева и вовсе пропустили. Гости совершили перехват после передачи Виргила Ван Дейка на Алексиса Макаллистера, и Адингра поспешил пробить, прежде чем Алиссон успел вернуться на ворота — 1:0.

"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, но впереди у хозяев по-прежнему ничего не получалось. У "Брайтона" же появилось пространство и возможности для контратак.

"Чайки" смотрелись опаснее, но на 40-й минуте внезапно позволили сопернику сравнять счет. Нуньес с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, а Эллиотт пропустил мяч на Мохамеда Салаха, и тот пробил в касание — 1:1.

А на 43-й минуте хозяева ошиблись еще раз. Это Доминик Собослаи бросился в прессинг в штрафной и нарвался на фол со стороны Гросса. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:2.

Второй тайм начался с того, что Адингра ворвался в штрафную по правому краю, обыграл Энди Робертсона, но не смог пробить Алиссона.

"Ливерпуль" ответил на 54-й минуте, когда Собослаи прострелил вдоль ворот, а вышедший на замену Райан Гравенберх пробил в перекладину.

Во втором тайме создание моментов давалось гостям легче. В том числе потому, что теперь хозяева оставляли свободное пространство.

Тем не менее, риски, на которые шел "Брайтон", себя оправдали. На 79-й минуте Данк пробил ногой из пределов вратарской после подачи Солли Марча со штрафного — 2:2.

"Чайки" воодушевились, получив психологическое преимущество на концовку матча. Отличный момент вырвать победу имел Педро, но из убойной позиции пробил над перекладиной. Однако в компенсированное время игра затухла и завершилась вничью.

"Брайтон" и "Ливерпуль" провели яркий матч. Ничья выглядит справедливым результатом, хотя возможности вырвать победу были у тех и других.

"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 08.10.2023 19:18 # cristean2
    Хули вы разнылись, Сити явно лучше и побеждает по делу 100%
    Канониры бегают о6осраными, позорище

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  2. chelseafanmd 08.10.2023 19:16 # chelseafanmd
    лезбух уже любой подкат красная ахахаха

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  3. moneycity 08.10.2023 19:14 # moneycity
    Не понимаю чего тут все скулят, причём скузня больше всех.
    Оливер безошибочно судит первый тайм, а КОРОЛИ без лидеров закономерно доминируют на поле праймового Сосенала.

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  4. skychnie-oboi 08.10.2023 19:12 # skychnie-oboi
    Оливер:Открытого перелома нет - значит играем.

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  5. kukuruzko 08.10.2023 19:11 # kukuruzko
    Пенс красненький

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  6. superperez101 08.10.2023 19:10 # superperez101
    короче нахуй это смотреть.
    реально от спортивной составляющей не осталось ни че го

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  7. mixmaster 08.10.2023 19:10 # mixmaster
    Оливер как обычно. Шитей уже в 10м должны играть

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  8. wilegend 08.10.2023 19:10 # wilegend
    Холан обоссан

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  9. uyga 08.10.2023 19:09 # uyga
    Кова просто хочет в подтрибунку, посрать видимо, но судья не отпускает)))

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  10. jamievardy 08.10.2023 19:09 # jamievardy
    Ебаная бимба, когда твой позорный членси засудят таким же образом, не ной здесь пять суток после этого, пидар ты пенсовский

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  11. dexter 08.10.2023 19:09 # dexter
    А где ВАР? Санкции на педобритов наложили?

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  12. raven4uk 08.10.2023 19:08 # raven4uk
    Судейка явно купленный. Тут должна быть 2 жк и удаление.

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  13. shamrock 08.10.2023 19:08 # shamrock
    Заговор судейства в эйпиэл, тащат шити как могут
    я об этом говорю с 2017 но никто не слушает!!!!

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  14. wilegend 08.10.2023 19:08 # wilegend
    точно такой же фол. Почему тупой квардиол не меняет носатого

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  15. bembo 08.10.2023 19:07 # bembo
    Ковачич ебнутый пенс

    Судьи АПЛ это ПОЗОР

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  16. superperez101 08.10.2023 19:07 # superperez101
    ахуеть
    просто ахуеть судейство

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  17. leysan 08.10.2023 19:07 # leysan
    Ох, это чисто вторая жёлтая

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  18. bembo 08.10.2023 19:07 # bembo
    Арсенал без ссака и мартинели просто выше среднего команда, опасности мало создают


    Сити же меня вприниципе в этом сезоне не впечатляет


    вся борьба за титул впереди

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  19. yxaxaxaxaxa 08.10.2023 19:07 # yxaxaxaxaxa
    После второго подката выключил эту хуету , судьи конченые

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  20. bembo 08.10.2023 19:05 # bembo
    но пох, так как засудили пусинал))))))
    по-этому одобрямс_))))

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