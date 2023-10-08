"Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном"

"Ливерпуль" не смог преподнести своему главному тренеру Юргену Клоппу подарок в виде победы на восьмую годовщину работы в клубе, сыграв с "Брайтоном" только вничью — 2:2.

Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби отреагировал шестью перестановками в старте на поражение 6:1 от "Астон Виллы". Свой шанс получили Барт Вербрюгген, Игорь Жулио, Карлос Балеба, Паскаль Гросс, Симон Адингра и Жоао Педро.



По сравнению с поражением 2:1 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес, заменив Джо Гомеса, Кертиса Джонса и Коди Гакпо.



"Брайтон" уже на пятой минуте дважды угрожал воротам соперника, но Льюис Данк с близкого расстояния не попал в створ, а удар Педро был заблокирован.



Попытки "Ливерпуля" атаковать выглядели робкими, а на 20-й минуте хозяева и вовсе пропустили. Гости совершили перехват после передачи Виргила Ван Дейка на Алексиса Макаллистера, и Адингра поспешил пробить, прежде чем Алиссон успел вернуться на ворота — 1:0.



"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, но впереди у хозяев по-прежнему ничего не получалось. У "Брайтона" же появилось пространство и возможности для контратак.



"Чайки" смотрелись опаснее, но на 40-й минуте внезапно позволили сопернику сравнять счет. Нуньес с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, а Эллиотт пропустил мяч на Мохамеда Салаха, и тот пробил в касание — 1:1.



А на 43-й минуте хозяева ошиблись еще раз. Это Доминик Собослаи бросился в прессинг в штрафной и нарвался на фол со стороны Гросса. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Адингра ворвался в штрафную по правому краю, обыграл Энди Робертсона, но не смог пробить Алиссона.



"Ливерпуль" ответил на 54-й минуте, когда Собослаи прострелил вдоль ворот, а вышедший на замену Райан Гравенберх пробил в перекладину.



Во втором тайме создание моментов давалось гостям легче. В том числе потому, что теперь хозяева оставляли свободное пространство.



Тем не менее, риски, на которые шел "Брайтон", себя оправдали. На 79-й минуте Данк пробил ногой из пределов вратарской после подачи Солли Марча со штрафного — 2:2.



"Чайки" воодушевились, получив психологическое преимущество на концовку матча. Отличный момент вырвать победу имел Педро, но из убойной позиции пробил над перекладиной. Однако в компенсированное время игра затухла и завершилась вничью.



"Брайтон" и "Ливерпуль" провели яркий матч. Ничья выглядит справедливым результатом, хотя возможности вырвать победу были у тех и других.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче