Руни близок к назначению в "Бирмингеме"

Уэйн Руни близок к назначению главным тренером "Бирмингема" из Чемпионшипа.

Только сегодня утром "Ди Си Юнайтед" подтвердил расставание с Руни, который не сумел вывести клуб в плей-офф МЛС. Эта новость не стала сюрпризом, потому что слухи об отъезде Уэйна из Вашингтона циркулировали давно.



Как сообщает журналист BBC Аарон Пол, Руни уже определился со своим следующим шагом в карьере, достигнув договоренности с "Бирмингемом".



В "Бирмингеме" Руни должен заменить Джона Юстаса, который вызывает интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги и может получить работу в высшем дивизионе уже в предстоящий международный перерыв.



Юстас тренирует "Бирмингем" с лета 2022. Джон комфортно решил задачу по продлению прописки в Чемпионшипе в прошлом сезоне, а в новой кампании "синие" и вовсе занимают шестое место во втором английском дивизионе.



Ожидается, что в тренерский штаб Руни в "Бирмингеме" войдут Джон О'Ши и Эшли Коул, которых Уэйн знает по совместным выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии, соответственно.