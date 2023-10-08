Руни близок к назначению в "Бирмингеме"
Уэйн Руни близок к назначению главным тренером "Бирмингема" из Чемпионшипа.
Только сегодня утром "Ди Си Юнайтед" подтвердил расставание с Руни, который не сумел вывести клуб в плей-офф МЛС. Эта новость не стала сюрпризом, потому что слухи об отъезде Уэйна из Вашингтона циркулировали давно.
Как сообщает журналист BBC Аарон Пол, Руни уже определился со своим следующим шагом в карьере, достигнув договоренности с "Бирмингемом".
В "Бирмингеме" Руни должен заменить Джона Юстаса, который вызывает интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги и может получить работу в высшем дивизионе уже в предстоящий международный перерыв.
Юстас тренирует "Бирмингем" с лета 2022. Джон комфортно решил задачу по продлению прописки в Чемпионшипе в прошлом сезоне, а в новой кампании "синие" и вовсе занимают шестое место во втором английском дивизионе.
Ожидается, что в тренерский штаб Руни в "Бирмингеме" войдут Джон О'Ши и Эшли Коул, которых Уэйн знает по совместным выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии, соответственно.
08.10.2023 17:00
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Куда Юстас пойдет, в один из клубов из подвала? Зачем ему это, если Бирмингем там будет в следующем сезонe? А что там дальше? Челси и МЮ? :))
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