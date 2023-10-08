Руни близок к назначению в "Бирмингеме"

Уэйн Руни Уэйн Руни близок к назначению главным тренером "Бирмингема" из Чемпионшипа.

Только сегодня утром "Ди Си Юнайтед" подтвердил расставание с Руни, который не сумел вывести клуб в плей-офф МЛС. Эта новость не стала сюрпризом, потому что слухи об отъезде Уэйна из Вашингтона циркулировали давно.

Как сообщает журналист BBC Аарон Пол, Руни уже определился со своим следующим шагом в карьере, достигнув договоренности с "Бирмингемом".

В "Бирмингеме" Руни должен заменить Джона Юстаса, который вызывает интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги и может получить работу в высшем дивизионе уже в предстоящий международный перерыв.

Юстас тренирует "Бирмингем" с лета 2022. Джон комфортно решил задачу по продлению прописки в Чемпионшипе в прошлом сезоне, а в новой кампании "синие" и вовсе занимают шестое место во втором английском дивизионе.

Ожидается, что в тренерский штаб Руни в "Бирмингеме" войдут Джон О'Ши и Эшли Коул, которых Уэйн знает по совместным выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии, соответственно.


Метки Бирмингем, Ди Си Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 17:00

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  1. pavlix76 08.10.2023 17:33 # pavlix76
    Куда Юстас пойдет, в один из клубов из подвала? Зачем ему это, если Бирмингем там будет в следующем сезонe? А что там дальше? Челси и МЮ? :))

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