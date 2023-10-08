Далот: "Это больше, чем три очка"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот согласился со своим наставником Эриком Тен Хагом насчет того, что победа 2:1 над "Брентфордом" может стать переломным моментом сезона для их команды.

Два гола Скотта Мактоминея в компенсированное время позволили "Юнайтед" вырвать победу против "Брентфорда" и избежать третьего подряд домашнего поражения.



Далот считает, что этот результат может сыграть важную роль и помочь "Юнайтед" вернуться в колею после ряда неудачных результатов на старте нового сезона.



"Думаю, для нас это значит больше, чем три очка, после этих пары недель".



"Разумеется, я бы предпочел забить несколько голов раньше 90-й минуты, но то, каким образом мы победили, показывает, что мы здесь, чтобы сражаться и держаться вместе".



"Думаю, фанаты поддерживают нас на каждом шагу, и я думаю, это может стать переломным моментом для нас. Мы хотим рассматривать это как переломный момент, и мы знаем, что это будет сложно".



"Так и должно быть, когда ты игрок "Манчестер Юнайтед", и я думаю, сегодня мы доказали, что можем сражаться до конца", — цитирует Далота The Independent.