Палинья остается целью для "Баварии"

"Бавария" сохраняет интерес к Жоау Палинье и может вернуться за полузащитником "Фулхэма" в зимнее трансферное окно.

Палинья был в шаге от перехода в "Баварию" в заключительный день летнего окна. Жоау уже прилетел в Мюнхен и уладил все формальности, но сделка сорвалась, потому что "Фулхэм" не смог найти другого полузащитника.



Спустя всего пару недель Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт, который рассчитан до 2028 года и не предусматривает пункт о выкупе.



Несмотря на это, Палинья остается трансферной целью для "Баварии", которая может предпринять вторую попытку заполучить 28-летнего португальца уже в январе, утверждает The Telegraph.



Правда, покупка Палиньи посреди сезона будет стоить дороже — "Баварии" придется предложить больше тех 55 миллионов фунтов, за которые клуб из Мюнхена надеялся подписать Жоау перед летним дедлайном.