"Челси" продолжает переговоры с Riyadh Air

"Челси" продолжает переговоры с авиакомпанией Riyadh Air насчет спонсорского контракта стоимостью 60 миллионов фунтов в год.

Слухи о том, что "Челси" договаривается с Riyadh Air, появились еще в прошлом месяце, но в итоге титульным спонсором клуба со "Стэмфорд Бридж" была подтверждена компания Infinite Athlete.



Однако сотрудничество с Infinite Athlete рассчитано только до конца сезона 2023/24, и "Челси" намерен избежать повторения ситуации, при которой "синие" начнут новую кампанию без титульного спонсора.



Как сообщает Daily Mail, Riyadh Air из Саудовской Аравии как раз и может стать титульным спонсором "Челси" со следующего сезона. Сейчас стороны обсуждают многолетний контракт стоимостью 60 млн. фунтов в год.



Правда, стоимость контракта может снизиться, если команда Маурисио Почеттино не квалифицируется в еврокубки по итогам этого сезона.