Руни уходит из "Ди Си Юнайтед"

Уэйн Руни Легенда английского футбола Уэйн Руни покидает пост главного тренера "Ди Си Юнайтед".

Руни, лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" всех времен, возглавил "Ди Си Юнайтед" в июле 2022, ранее проведя в клубе из Вашингтона 18 месяцев в качестве игрока.

Регулярный сезон МЛС "Ди Си Юнайтед" завершил победой 2:0 над "Нью-Йорк Сити" в минувшую субботу, четвертый год подряд не сумев пробиться в плей-офф.

Поэтому 37-летний англичанин, ранее также тренировавший "Дерби", решил оставить свою работу в Америке и вернуться на родину.

"Это просто правильное время. Думаю, я сделал все возможное, чтобы попытаться вывести этот клуб в плей-офф. Мне очень нравилось здесь. Но я просто чувствую, что это правильное время вернуться в Англию. Я не знаю, что будет дальше", — сообщил Руни.


Метки Ди Си Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 13:00

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