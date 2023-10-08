Руни уходит из "Ди Си Юнайтед"

Легенда английского футбола Уэйн Руни покидает пост главного тренера "Ди Си Юнайтед".

Руни, лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" всех времен, возглавил "Ди Си Юнайтед" в июле 2022, ранее проведя в клубе из Вашингтона 18 месяцев в качестве игрока.



Регулярный сезон МЛС "Ди Си Юнайтед" завершил победой 2:0 над "Нью-Йорк Сити" в минувшую субботу, четвертый год подряд не сумев пробиться в плей-офф.



Поэтому 37-летний англичанин, ранее также тренировавший "Дерби", решил оставить свою работу в Америке и вернуться на родину.



"Это просто правильное время. Думаю, я сделал все возможное, чтобы попытаться вывести этот клуб в плей-офф. Мне очень нравилось здесь. Но я просто чувствую, что это правильное время вернуться в Англию. Я не знаю, что будет дальше", — сообщил Руни.