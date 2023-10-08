Гвардиола: "Я многому научился у Артеты"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он тоже многому научился у своего коллеги Микеля Артеты.

Перед тем, как возглавить "Арсенал" в декабре 2019, Артета на протяжении трех с лишним сезонов ассистировал Гвардиоле в "Сити".



Артету часто называют учеником Гвардиолы или даже "мини-Пепом", однако в преддверии воскресного выезда на "Эмирейтс" Хосеп дал понять, что люди часто заблуждаются, сравнивая их.



"Как много своих качеств я вижу в нем? Ноль. У него совершенно другие отец и мать, и у него свой собственный характер".



"Весь его успех абсолютно принадлежит Микелю и его людям в "Арсенале", не мне. Люди говорят: "Он был с Пепом и многому научился". Это я многому научился у него".



"Люди всегда говорят, что я учу своих ассистентов и что я приглашаю их сюда, чтобы учить. Я тружусь здесь и выступаю перед этим микрофоном, но я сам учусь, как и игроки".



"Люди верят, что мы учим игроков, но много раз мы учимся у них принимать решения. Все хорошие вещи, которые связаны с Микелем, являются его заслугой, заслугой тех генов, которые его мама и папа дали ему. Не моей", — цитирует Гвардиолу The Independent.