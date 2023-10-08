"Ювентус" хочет арендовать Санчо

"Ювентус" хочет арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на вторую половину сезона 2023/24.

Санчо, как кажется, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед", поссорившись с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.



Ожидается, что Санчо покинет "Юнайтед" в январе, и The Sun утверждает, что "Ювентус" будет одним из претендентов на 23-летнего игрока сборной Англии.



"Ювентус" также хотел бы получить опцию выкупа Санчо в конце сезона за 60 миллионов фунтов, однако в рамках арендного соглашения клуб из Турина готов взять на себя лишь половину от зарплаты Джейдона в 350,000 фунтов в неделю.



Добавим, в данный момент Санчо, купленный у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов в 2021 году, полностью изолирован от первой команды "Юнайтед" и поддерживает форму с игроками из академии.