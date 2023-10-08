Уорд-Проуз расстроен, что его не вызвали в сборную Англии

Полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Проуз признался, что он испытал "огромное разочарование" от невызова в сборную Англии.

Уорд-Проуз блестяще начал свою карьеру в "Вест Хэме" после перехода из родного "Саутгемптона" минувшим летом, забив два гола и отдав шесть результативных передач в восьми первых матчах за "молотобойцев".



Несмотря на это, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не вызвал Уорд-Проуза на предстоящие матчи против Австралии и Италии, предпочтя Джеймсу полузащитников вроде Калвина Филлипса и Джордана Хендерсона.



Уорд-Проуз огорчен тем, что Саутгейт ему не доверяет, но в то же время обещает сосредоточиться на выступлении за свой клуб.



"Да, это огромное разочарование".



"Как я уже много раз говорил в своих интервью, ты можешь контролировать лишь то, что можешь контролировать как игрок, а это — играть на определенном уровне, который заставляет верить, что ты достаточно хорош для сборной".



"Также важно играть регулярно, и в данный момент у меня есть то и другое. Я чувствую, что мои дела идут хорошо, но меня не выбрали".



"Я сосредоточен на "Вест Хэме" и на том, чтобы играть в свою лучшую игру за этот клуб. Я наслаждаюсь каждой минутой этого, пускай так будет и дальше", — цитирует Уорд-Проуза The Sun.