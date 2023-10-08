"Юнайтед" продлит контракт Линделефа

"Манчестер Юнайтед" собирается воспользоваться своей опцией по продлению контракта защитника Виктора Линделефа на 12 месяцев.

Действующий контракт Линделефа истекает в конце этого сезона, и Daily Star может подтвердить, что руководство "Юнайтед" уже приняло решение продлить отношения с Виктором до июня 2025.



Этим шагом "Юнайтед" защитит трансферную стоимость Линделефа и гарантирует себе около 15 миллионов фунтов, если Виктор покинет "Олд Траффорд" в январе или следующим летом.



Линделеф выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Бенфики" за 30 млн. фунтов летом 2017. Виктор сыграл свыше 200 матчей за "красных дьяволов", включая 10 в этом сезоне.



В недавнем прошлом к 29-летнему шведу существовал интерес со стороны грандов Серии А "Ювентуса" и "Милана".