Возвращение Тиаго снова откладывается

У полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары случился второй по счету рецидив травмы задней поверхности бедра.

Тиаго не выходит в стартовом составе "Ливерпуля" с начала февраля. В апреле экс-игрок "Баварии" и "Барселоны" успел отметиться четырьмя появлениями на замену, после чего было решено отправить его на операцию для решения давней проблемы с бедром.



В результате Тиаго пропустил концовку прошлого сезона, в августе возобновив тренировки с первой командой. Однако сделать следующий шаг и вернуться на футбольное поле 32-летний испанец никак не может.



"Это досадно, особенно для него самого. Теперь у него уже два рецидива в процессе реабилитации. Это не такой большой рецидив, но достаточный, чтобы снова отложить его возвращение на поле".



"Разумеется, это не та же самая травма, совсем нет, но немного похожая... Так порой бывает после долгосрочных травм".



"Я не буду подвергать его давлению, устанавливая дату возвращения. Посмотрим, вернутся ли они (Тиаго и Стефан Байчетич) после международного перерыва. Надеюсь на это. Это было бы классно", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.



Добавим, в этом календарном году Тиаго сыграл только 11 матчей за "Ливерпуль".