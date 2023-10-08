Гвардиола объяснил, почему Райс не перешел в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб проиграл борьбу "Арсеналу" за полузащитника Деклана Райса.

Минувшим летом "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, купив Райса у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов. Деклан идеально освоился в команде Микеля Артеты, утвердившись ее ключевым игроком.



Заполучить Райса хотел и "Сити", однако "горожане" рассматривали 24-летнего англичанина лишь в качестве дублера Родри и не были готовы потратиться так крупно, как потратился "Арсенал".



"Каждый знает, что мы хотели его. Мы бы могли использовать его, когда Родри не может играть".



"Но в конце концов "Арсенал" приложил больше усилий, больше хотел его. Либо Микель или их клуб сам по себе был убедительнее. Предложение, которое они сделали, было недостижимым для нас, потому что мы держали в уме Йошко Гвардиола и не могли позволить себе заплатить так много. Вот почему".



"Обычно, когда "Сити" тратит такого рода деньги, это называют безумием. Когда их тратят другие, то говорят, насколько они умны. Такое случается. Но я не отрицаю того, что каждый может поступать, как пожелает. Я никогда не сужу других".



"Нас судят постоянно, но это нормально. Если бы мы были в середине таблицы, этого бы не происходило. Мы не были бы проблемой и не были бы под пытливым взором остальных".



"Но в "Арсенале" верили, что им нужно сделать это. Это более чем нормально. Они лишились важных игроков, но они хорошо поработали над комплектацией состава, и теперь у них молодая команда на много лет вперед".



"Так что многие из них смогут долго выступать вместе. Деклан Райс — исключительный опорный полузащитник, который выступает за свою сборную. Он исключительный игрок", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.