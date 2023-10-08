8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 октября, четырьмя поединками завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" выдал свой лучший старт сезона в Премьер-Лиге, выиграв пять из семи первых матчей. Серия "Ливерпуля" из 17 беспроигрышных поединков чемпионата прервалась в прошлый уикенд поражением 2:1 от "Тоттенхэма". "Чайки" выиграли обе последние встречи с "красными" с учетом всех соревнований, причем обе были одержаны на "Амекс" в январе.



Левый защитник "Брайтона" Первис Эступиньян пропустит минимум месяц с травмой мышечного характера. Едва ли смогут сыграть против своего бывшего клуба Джеймс Милнер и Адам Лаллана.



"Ливерпуль" будет лишен дисквалифицированных Кертиса Джонса с Диогу Жотой и травмированных Коди Гакпо, Тиаго Алькантары, Стефана Байчетича.



ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 16:00



"Вест Хэм" забивает уже девять матчей Премьер-Лиги кряду — всего 17 голов. "Ньюкасл" не знает поражений уже шесть поединков кряду с учетом всех соревнований (5 побед, 1 ничья), забив в них 16 голов. "Молотобойцы" выиграли лишь одну из восьми последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге — 2:4 на выезде в августе 2021.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио под вопросом из-за проблем с бедром. У Аарона Крессуэлла небольшое повреждение задней поверхности бедра. Бен Джонсон отсутствует с травмой паха.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тест для Жоэлинтона и Каллума Уилсона. Энтони Гордон пропустит этот матч в качестве дисквалификации. Свен Ботман, Джо Уиллок и Харви Барнс остаются в лазарете.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 16:00



"Вулверхэмптон" не забивал лишь в одном из 13 матчей Премьер-Лиги на "Молинью" в 2023 году — против "Борнмута" своего нынешнего наставника Гари О'Нила в феврале (0:1). В 20 последних поединках высшего дивизиона "Астон Вилла" набрала 42 очка — только у "Манчестер Сити" больше на этом отрезке. "Волки" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "вилланами" (3 победы, 1 ничья).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Жан-Рикнер Бельгард завершает отбывать свою трехматчевую дисквалификацию. Томми Дойл снова доступен, пропустив матч против "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды. У Уго Буэно болит колено.



"Вилле" предстоит оценить состояние Бубакара Камара и Муссы Диаби. Алекс Морено и Джейкоб Рэмси команде не помогут.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" — одна из двух команд, еще не потерпевших ни одного поражения в этом сезоне Премьер-Лиги (5 побед, 2 ничьи). Без Родри "Манчестер Сити" проиграл треть из 15 матчей в Премьер-Лиге — против лишь 13% (из 144) с ним. "Канониры" потерпели 15 поражений в 16 последних встречах с "горожанами", включая 12 проигрышей подряд в Премьер-Лиге.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака под вопросом. Габриэль Мартинелли пока не поправился, но Томас Партей уже в строю.



"Сити" вынужден обходиться без дисквалифицированного Родри. Бернарду Силва вернулся еще в матче Лиги Чемпионов посреди недели, но Джон Стоунс и Кевин Де Брюйне по-прежнему травмированы.