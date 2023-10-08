Боуэн готов заключить новый контракт с "Вест Хэмом"

Вингер Джаррод Боуэн готов положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Вест Хэмом".

Действующий контракт Боуэна истекает летом 2025, и ранее пресса сообщала, что у "Вест Хэма" возникли трудности в процессе переговоров с 26-летним англичанином о продлении сотрудничества.



Казалось, "Вест Хэм" может быть вынужден продать Боуэна следующим летом, когда от контракта Джаррода останется только 12 месяцев, однако Evening Standard утверждает, что до этого не дойдет.



По информации издания, "Вест Хэм" и Боуэн ведут переговоры о новой сделке уже несколько месяцев и сейчас находятся на пороге компромисса.



"Вест Хэм" всецело ожидает, что Боуэн подпишет новый контракт. Если бы Джаррод хотел уйти, то мог бы сделать это еще минувшим летом, когда получил несколько заманчивых предложений.



Добавим, Боуэн в отличной форме начал новый сезон, забив пять голов в семи матчах Премьер-Лиги. Своей формой Джаррод заслужил возвращение в сборную Англии после года перерыва.