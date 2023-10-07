Тен Хаг признал, что был готов продать Мактоминея

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб продал бы полузащитника Скотта Мактоминея минувшим летом, если бы получил правильное предложение.

В начале нового сезона Мактоминей проигрывает конкуренцию другим полузащитникам "Юнайтед", включая Каземиро и прибывшего из "Аталанты" Софьяна Амрабата.



В субботу против "Брентфорда" Мактоминею вновь не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед", но именно Скотт, появившись на замену, своим дублем принес "красным дьяволам" победу 2:1 над "Брентфордом".



Тен Хаг рад, что может рассчитывать на Мактоминея, но в то же время не скрывает, что 26-летний шотландец, за которого "Вест Хэм" предлагал 30 миллионов фунтов, был доступен для трансфера.



"У каждого игрока есть своя цена, но у него высокая ценность — в спортивном, а также экономическом смысле. Я хочу, чтобы такой игрок, как Скотт Мактоминей, был в моей команде".



"Он свой для "Манчестер Юнайтед" во всех отношениях. Он будет сражаться каждую минуту матча. "Манчестер Юнайтед" у него в сердце. Когда ты выходишь и приносишь такую пользу команде, это многое говорит", — цитирует Тен Хага The Independent.