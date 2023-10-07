Тен Хаг признал, что был готов продать Мактоминея

Скотт Мактоминей Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб продал бы полузащитника Скотта Мактоминея минувшим летом, если бы получил правильное предложение.

В начале нового сезона Мактоминей проигрывает конкуренцию другим полузащитникам "Юнайтед", включая Каземиро и прибывшего из "Аталанты" Софьяна Амрабата.

В субботу против "Брентфорда" Мактоминею вновь не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед", но именно Скотт, появившись на замену, своим дублем принес "красным дьяволам" победу 2:1 над "Брентфордом".

Тен Хаг рад, что может рассчитывать на Мактоминея, но в то же время не скрывает, что 26-летний шотландец, за которого "Вест Хэм" предлагал 30 миллионов фунтов, был доступен для трансфера.

"У каждого игрока есть своя цена, но у него высокая ценность — в спортивном, а также экономическом смысле. Я хочу, чтобы такой игрок, как Скотт Мактоминей, был в моей команде".

"Он свой для "Манчестер Юнайтед" во всех отношениях. Он будет сражаться каждую минуту матча. "Манчестер Юнайтед" у него в сердце. Когда ты выходишь и приносишь такую пользу команде, это многое говорит", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 23:00

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