Почеттино призвал Стерлинга доказать неправоту Саутгейта

Маурисио Почеттино и Рахим Стерлинг Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своего вингера Рахима Стерлинга доказать неправоту наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

28-летнего Стерлинга не оказалось среди игроков, которых Саутгейт вызвал в английскую сборную на матчи против Австралии и Италии.

Стерлинг отреагировал на этой блестящей игрой против "Бернли" в субботу, поучаствовав во всех четырех голах "Челси", причем один забил самостоятельно.

После победы со счетом 1:4 Почеттино выразил свою поддержку Стерлингу, который последний раз играл за национальную команду еще на Чемпионате Мира в Катаре.

"Думаю, игрок его опыта знает, что ему нужно проявлять себя и показать тренеру сборной ошибочность своего решения. Только хорошей игрой и забитыми голами он покажет, что заслуживает вызова", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, сборная Англии, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 22:00

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  1. blueswin 07.10.2023 22:24 # blueswin
    Для начала надо провести хотя бы какой то отрезок, например отрезок в 5-10 матчей стабильно развавать пасы голевые, забивать иногда и взять хотя бы 2-3 mvp матча, а пока этого всего нет, он и не нужен сборной, зачем? Тем более есть Сака, моложе и получается у него чаще и больше чем у Стерлинга

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  2. bembo 07.10.2023 22:02 # bembo
    да о чем ты
    у этого далбаеба магвая неизменный капитан и основа сборной)))
    саутгейт чем-то болен)

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