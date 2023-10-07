Почеттино призвал Стерлинга доказать неправоту Саутгейта

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своего вингера Рахима Стерлинга доказать неправоту наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

28-летнего Стерлинга не оказалось среди игроков, которых Саутгейт вызвал в английскую сборную на матчи против Австралии и Италии.



Стерлинг отреагировал на этой блестящей игрой против "Бернли" в субботу, поучаствовав во всех четырех голах "Челси", причем один забил самостоятельно.



После победы со счетом 1:4 Почеттино выразил свою поддержку Стерлингу, который последний раз играл за национальную команду еще на Чемпионате Мира в Катаре.



"Думаю, игрок его опыта знает, что ему нужно проявлять себя и показать тренеру сборной ошибочность своего решения. Только хорошей игрой и забитыми голами он покажет, что заслуживает вызова", — цитирует Почеттино Sky Sports.