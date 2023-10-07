Тен Хаг — о победе над "Брентфордом": "Это должно стать переломным моментом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что победа 2:1 над "Брентфордом" станет переломным моментом сезона для его команды.

В субботу "Юнайтед" оказался на волоске от своего третьего подряд домашнего поражения, однако дубль вышедшего на замену Скотта Мактоминея позволил "красным дьяволам" вырвать победу.



Тен Хаг надеется, что после этого "камбэка" дела "Юнайтед" пойдут в гору, и "дьяволы" смогут оставить позади неудачное начало сезона.



"Когда тебе удается переломить ход матча, который складывался неправильно для нас, это приносит облегчение. Мы нашли свой переломный момент".



"Это говорит о том, что эта команда обладает большим характером, стойкостью и планом, которому нужно продолжать следовать. Мы сохраняли терпение и не опускали руки — даже после пропущенного гола, который был справедлив. Я очень горжусь командой, они старались весь матч. Их вера налицо".



"Когда игрок выходит на пять минут, приносит этот дух на поле и сражается за эмблему, это кое-что говорит. Мактоминей — это "Юнайтед".



"Игра всегда может быть лучше, но нельзя было позволять сопернику забить гол. У нас были хорошие отрезки. Мы контролировали игру длительными периодами. Но когда ты так легко позволяешь сопернику забить, это недопустимо для нашего уровня. Мы должны быть более ответственными. На нас лежит обязанность добиваться побед".



"По ходу сезона ты должен найти момент, от которого сможешь оттолкнуться. Думаю, мы нашли его сейчас. Этот матч многое говорит о том, как мы начали сезон: ошибка, затем "камбэк", характер. Это должно стать переломным моментом. Мы знаем, что нам нужно измениться, нам нужна перезагрузка", — цитирует Тен Хага Sky Sports.