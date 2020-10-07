Постекоглу предупредил конкурентов "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу предупредил конкурентов, что его команда способна прибавить еще после восхождения на вершину таблицы.

Победа 0:1 над "Лутоном" в субботу позволила "Тоттенхэму" минимум на сутки захватить лидерство в Премьер-Лиге.



Постекоглу не думает, что "шпоры" оказались на первом месте случайно, и не собирается останавливаться на этом локальном успехе.



"Мы на вершине таблицы, потому что мы играем в хороший футбол, стабильны и преодолели ряд больших испытаний. Поэтому в данный момент мы там, где находимся, но мы все еще создаем".



"Мы все еще создаем команду и свой стиль игры, и наша цель — прибавить. Если мы сможем прибавить относительно того, чего мы уже достигли, тогда посмотрим, к чему нас это приведет", — сообщил Постекоглу talkSPORT.