МЮ вырвал победу против "Брентфорда" благодаря дублю Мактоминея в компенсированное время

Дубль Скотта Мактоминея в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" не просто уйти от поражения, но вырвать победу против "Брентфорда" — 2:1.

Впервые в сезоне в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Харри Магуайр, составив пару в центре обороны с Джонни Эвансом. Эти двое появились вместо Рафаэля Варана и Ганнибала Межбри.



"Пчелы" недосчитались своего первого номера Марка Флеккена, чье место в воротах занял Томас Стракоша. Мадс Роэрслев вышел вместо Кина Льюис-Поттера.



"Брентфорд" практически на равных играл с хозяевами "Олд Траффорд" в начале матча, а на 25-й минуте даже открыл счет. Все началось с потери Каземиро в центральном круге. Виктор Линделеф имел возможность прервать контратаку соперника внутри штрафной, но вместо этого отбросил мяч на Матиаса Йенсена, который пробил Андре Онана — 0:1.



За весь первый тайм "Юнайтед" лишь однажды смог потревожить Стракошу, но тот отразил удар Маркуса Рэшфорда с острого угла. Гости достойно выдерживали давление соперника и даже пытались контратаковать.



Во втором тайме давление "дьяволов" стало более акцентированным. "Пчелы" оборонялись всей командой и уже почти не помышляли о контратаках.



Несмотря на оказываемое давление, создание моментов давалось хозяевам с огромным трудом. Один из шансов сравнять счет имел Бруну Фернандеш, но его пушечный удар с дистанции на 65-й минуте был отражен Стракошей.



На 89-й минуте Кристоффер Айер срезал мяч в свои ворота, однако автогол не был засчитан из-за офсайда, обнаруженного лайнсменом и подтвержденного VAR.



И все-таки "Юнайтед" удалось сравнять счет. Уже в компенсированное время вышедший на замену Скотт Мактоминей добил мяч в ворота после отраженного Стракошей удара Диогу Далота — 1:1.



Но это был еще не конец. На седьмой компенсированной минуте все тот же Мактоминей головой поразил ворота после скидки Магуайра — 2:1.



"Юнайтед" проявил характер, сражался до самого конца и был за это вознагражден. Впрочем, к игре команды Эрика Тен Хага остаются большие вопросы.



"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче