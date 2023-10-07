МЮ вырвал победу против "Брентфорда" благодаря дублю Мактоминея в компенсированное время

Скотт Мактоминей Дубль Скотта Мактоминея в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" не просто уйти от поражения, но вырвать победу против "Брентфорда" — 2:1.

Впервые в сезоне в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Харри Магуайр, составив пару в центре обороны с Джонни Эвансом. Эти двое появились вместо Рафаэля Варана и Ганнибала Межбри.

"Пчелы" недосчитались своего первого номера Марка Флеккена, чье место в воротах занял Томас Стракоша. Мадс Роэрслев вышел вместо Кина Льюис-Поттера.

"Брентфорд" практически на равных играл с хозяевами "Олд Траффорд" в начале матча, а на 25-й минуте даже открыл счет. Все началось с потери Каземиро в центральном круге. Виктор Линделеф имел возможность прервать контратаку соперника внутри штрафной, но вместо этого отбросил мяч на Матиаса Йенсена, который пробил Андре Онана — 0:1.

За весь первый тайм "Юнайтед" лишь однажды смог потревожить Стракошу, но тот отразил удар Маркуса Рэшфорда с острого угла. Гости достойно выдерживали давление соперника и даже пытались контратаковать.

Во втором тайме давление "дьяволов" стало более акцентированным. "Пчелы" оборонялись всей командой и уже почти не помышляли о контратаках.

Несмотря на оказываемое давление, создание моментов давалось хозяевам с огромным трудом. Один из шансов сравнять счет имел Бруну Фернандеш, но его пушечный удар с дистанции на 65-й минуте был отражен Стракошей.

На 89-й минуте Кристоффер Айер срезал мяч в свои ворота, однако автогол не был засчитан из-за офсайда, обнаруженного лайнсменом и подтвержденного VAR.

И все-таки "Юнайтед" удалось сравнять счет. Уже в компенсированное время вышедший на замену Скотт Мактоминей добил мяч в ворота после отраженного Стракошей удара Диогу Далота — 1:1.

Но это был еще не конец. На седьмой компенсированной минуте все тот же Мактоминей головой поразил ворота после скидки Магуайра — 2:1.

"Юнайтед" проявил характер, сражался до самого конца и был за это вознагражден. Впрочем, к игре команды Эрика Тен Хага остаются большие вопросы.

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 19:05

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Последние комментарии:




  1. bembo 07.10.2023 19:53 # bembo
    10 Челси 8 11

    Источник: http://fapl.ru/

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  2. kapitoxa 07.10.2023 19:53 # kapitoxa
    кайфанул в концовке; в голове же уже слили 0:1

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  3. bembo 07.10.2023 19:34 # bembo
    Быть фанатом Челси, я вам скажу, это прекрасно...братишки

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  4. ilovemanutd 07.10.2023 19:30 # ilovemanutd
    Лица Реша и Каземиро в конце полны счастья были. По ходу Тен Хаг их жёстко отругал, особенно Каземиро. Раньше такого не было, потому что он не был на пороге увольнения, а сегодня уже нечего терять было.

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  5. bembo 07.10.2023 19:28 # bembo
    Фатимуля фатимуля ВОТ ЗЕ СКОР
    ахахахаха

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  6. burnley 07.10.2023 19:23 # burnley
    Компани аут. Проебать Челси - это финиш. Ниже падать уже некуда. Нет слов. Место этой команды в ФНЛ

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  7. sausage 07.10.2023 19:21 # sausage
    А что там в Манчестере, Онана опять решил, что он плеймейкер неибаца?

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  8. van-dijk 07.10.2023 19:19 # van-dijk
    У Жопонюхси появился новый объект для преследования))

    9 Манчестер Юнайтед 8 12
    10 Челси 8 11

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  9. sausage 07.10.2023 19:15 # sausage
    Стерлинг по сути, чуть ли не единственный реально опытный топ игрок в Челси (ну кроме Сильвы), и он это периодически доказывает, вытаскивая этих немощей. Однако местные пенсы его постоянно хейтят, надрачивая при этом на тупых черножопых полуфабрикатов. Это всё, что надо знать об уровне понимания футбола и аналитике этих забавных фапловских существ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103241/?c=1#c7845007

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  10. narcot 07.10.2023 19:13 # narcot
    Тренеры меняются, говно покупается, а решают всё равно местные дуболомы) красиво Скотти Фатиму обоссал

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  11. sausage 07.10.2023 19:13 # sausage
    Всегда был симпатичен Мактомини - воспитанник, боец! А ещё продавать его собирались.

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  12. hachidlo 07.10.2023 19:11 # hachidlo
    Предлагаю переиграть матч Щослей, чтобы лузерпульцы могли посмотреть ещё раз на победу Щослей. В 4К. Под 6 долларовое винцо.

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  13. bembo 07.10.2023 19:11 # bembo
    ну это неожиданно
    так в наглую отобрать у ИМПЕРАТОРСИ 9 место...

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  14. gucman 07.10.2023 19:09 # gucman
    Победа в ферги тайм. Попахивает договорняком...

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  15. empry 07.10.2023 19:09 # empry
    Каждый новый менеджер встряхивает команду на небольшом отрезке, но потом все опять возвращается к ватокату. Надеюсь ЭТХ додумается как наладить игру. Смотреть на это без боли в глазах невозможно.

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  16. insomniac 07.10.2023 19:07 # insomniac
    и то хлеб. а Скотти молоток!

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  17. mufc1994 07.10.2023 19:07 # mufc1994
    Это пи3дец, победа вопреки, победа имени Мактоминея. Игры совершенно нет. Но эта победа для Ферги и его жены.

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