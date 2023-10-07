Стерлинг вдохновил "Челси" на разгром "Бернли"
Рахим Стерлинг вдохновил "Челси" на волевую победу 1:4 в гостях у "Бернли".
В стартовый состав "бордовых" относительно предыдущего матча влились Ханнес Делькруа, Витиньо, Майк Тресор и Вильсон Одобер.
В старт "синих" после болезни вернулся Рахим Стерлинг, заменив Михаила Мудрика.
"Челси" обнадеживающим образом начал матч, хорошо контролируя мяч и отметившись парой неточным ударов.
Но уже на 15-й минуте гости пропустили. Лайл Фостер протащил мяч до подступов к штрафной, а затем отдал на левый край площадки, откуда Одобер пробил из под Марка Кукурельи — 0:1.
"Синие" пошли большими силами вперед и в конце концов заставили соперника ошибиться. На 42-й минуте Стерлинг выполнил прострел вдоль ворот, а Амен Аль-Дахиль коленом совершил автогол — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма Стерлинг нарвался на фол, пытаясь уйти от соперника вблизи лицевой линии. Был назначен пенальти, и Коул Палмер вывел "Челси" вперед — 1:2.
После пенальти Палмера гости чувствовали себя уверенно, а на 65-й минуте дождались возможности добить соперника. Избежав офсайда, Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота — 1:3.
На 74-й минуте "Бернли" пропустил еще раз. Неудержимый Стерлинг доставил мяч на правый край штрафной Палмеру, тот отдал короткий пас Николя Джексону, который развернулся рядом с защитником и поразил ворота — 1:4.
Рахим Стерлинг превосходно отреагировал на невызов в сборную Англии, вдохновив "Челси" на волевую и крупную победу.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
07.10.2023 19:00
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Последние комментарии:
С ПОБЕДОЙ! Конечно вяло играли сегодня, так нельзя! Надо пару забивать в первом а том можно вадокат делать. Конечно нету основных крайних защитников.. иначе легче победы приходили бы. Молодняк в команде но молодцы выграли... идем дальше.
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Всё дело было в отсутствии спонсора
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07.10.2023 18:29 #
farot
гроза лифтеров из чемпионшипа
Источник: http://fapl.ru/posts/103238/?c=1
Вот реальный пример. Это он про Стерлинга) А то, что Челси сам по себе является грозой этих лифтёров из ЧШ, так как выигрывает только у них, как-то забывается. Стерлинг хоть в матчах с ними результат затаскивает, на большее в этом составе надеяться не приходится.
(ответить)
Стерлинг по сути, чуть ли не единственный реально опытный топ игрок в Челси (ну кроме Сильвы), и он это периодически доказывает, вытаскивая этих немощей. Однако местные пенсы его постоянно хейтят, надрачивая при этом на тупых черножопых полуфабрикатов. Это всё, что надо знать об уровне понимания футбола и аналитике этих забавных фапловских существ.
(ответить)
Стерлинг стерлинг уот зе скор?
(ответить)
Как Челси сыграл? Какой счёт?
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но МЮ педерасты, верните 9 место, чушки со своим мактоминеем бля!
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Матч с Арсеналом расставит всё по местам.
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Молодцы чавси выиграли
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Лучший игрок матча, по делу
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И М П Е Р А Т О Р Ы
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ИМПЕРАТОРЫ
теперь, когда начало залетать, их уже ничего не остановит!
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