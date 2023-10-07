Стерлинг вдохновил "Челси" на разгром "Бернли"

Рахим Стерлинг вдохновил "Челси" на волевую победу 1:4 в гостях у "Бернли".

В стартовый состав "бордовых" относительно предыдущего матча влились Ханнес Делькруа, Витиньо, Майк Тресор и Вильсон Одобер.



В старт "синих" после болезни вернулся Рахим Стерлинг, заменив Михаила Мудрика.



"Челси" обнадеживающим образом начал матч, хорошо контролируя мяч и отметившись парой неточным ударов.



Но уже на 15-й минуте гости пропустили. Лайл Фостер протащил мяч до подступов к штрафной, а затем отдал на левый край площадки, откуда Одобер пробил из под Марка Кукурельи — 0:1.



"Синие" пошли большими силами вперед и в конце концов заставили соперника ошибиться. На 42-й минуте Стерлинг выполнил прострел вдоль ворот, а Амен Аль-Дахиль коленом совершил автогол — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма Стерлинг нарвался на фол, пытаясь уйти от соперника вблизи лицевой линии. Был назначен пенальти, и Коул Палмер вывел "Челси" вперед — 1:2.



После пенальти Палмера гости чувствовали себя уверенно, а на 65-й минуте дождались возможности добить соперника. Избежав офсайда, Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота — 1:3.



На 74-й минуте "Бернли" пропустил еще раз. Неудержимый Стерлинг доставил мяч на правый край штрафной Палмеру, тот отдал короткий пас Николя Джексону, который развернулся рядом с защитником и поразил ворота — 1:4.



Рахим Стерлинг превосходно отреагировал на невызов в сборную Англии, вдохновив "Челси" на волевую и крупную победу.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче