Стерлинг вдохновил "Челси" на разгром "Бернли"

Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг вдохновил "Челси" на волевую победу 1:4 в гостях у "Бернли".

В стартовый состав "бордовых" относительно предыдущего матча влились Ханнес Делькруа, Витиньо, Майк Тресор и Вильсон Одобер.

В старт "синих" после болезни вернулся Рахим Стерлинг, заменив Михаила Мудрика.

"Челси" обнадеживающим образом начал матч, хорошо контролируя мяч и отметившись парой неточным ударов.

Но уже на 15-й минуте гости пропустили. Лайл Фостер протащил мяч до подступов к штрафной, а затем отдал на левый край площадки, откуда Одобер пробил из под Марка Кукурельи — 0:1.

"Синие" пошли большими силами вперед и в конце концов заставили соперника ошибиться. На 42-й минуте Стерлинг выполнил прострел вдоль ворот, а Амен Аль-Дахиль коленом совершил автогол — 1:1.

Вскоре после начала второго тайма Стерлинг нарвался на фол, пытаясь уйти от соперника вблизи лицевой линии. Был назначен пенальти, и Коул Палмер вывел "Челси" вперед — 1:2.

После пенальти Палмера гости чувствовали себя уверенно, а на 65-й минуте дождались возможности добить соперника. Избежав офсайда, Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота — 1:3.

На 74-й минуте "Бернли" пропустил еще раз. Неудержимый Стерлинг доставил мяч на правый край штрафной Палмеру, тот отдал короткий пас Николя Джексону, который развернулся рядом с защитником и поразил ворота — 1:4.

Рахим Стерлинг превосходно отреагировал на невызов в сборную Англии, вдохновив "Челси" на волевую и крупную победу.

"Бернли" — "Челси". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 07.10.2023 19:47 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ! Конечно вяло играли сегодня, так нельзя! Надо пару забивать в первом а том можно вадокат делать. Конечно нету основных крайних защитников.. иначе легче победы приходили бы. Молодняк в команде но молодцы выграли... идем дальше.

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  2. ganinilyha 07.10.2023 19:45 # ganinilyha
    Всё дело было в отсутствии спонсора

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  3. sausage 07.10.2023 19:10 # sausage
    07.10.2023 18:29 #
    farot
    гроза лифтеров из чемпионшипа

    Источник: http://fapl.ru/posts/103238/?c=1

    Вот реальный пример. Это он про Стерлинга) А то, что Челси сам по себе является грозой этих лифтёров из ЧШ, так как выигрывает только у них, как-то забывается. Стерлинг хоть в матчах с ними результат затаскивает, на большее в этом составе надеяться не приходится.

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  4. sausage 07.10.2023 19:07 # sausage
    Стерлинг по сути, чуть ли не единственный реально опытный топ игрок в Челси (ну кроме Сильвы), и он это периодически доказывает, вытаскивая этих немощей. Однако местные пенсы его постоянно хейтят, надрачивая при этом на тупых черножопых полуфабрикатов. Это всё, что надо знать об уровне понимания футбола и аналитике этих забавных фапловских существ.

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  5. bmw-e34 07.10.2023 19:05 # bmw-e34
    Стерлинг стерлинг уот зе скор?

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  6. bmw-e34 07.10.2023 19:04 # bmw-e34
    Как Челси сыграл? Какой счёт?

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  7. bembo 07.10.2023 19:04 # bembo
    но МЮ педерасты, верните 9 место, чушки со своим мактоминеем бля!

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  8. akado 07.10.2023 19:04 # akado
    Матч с Арсеналом расставит всё по местам.

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  9. liverpo0ol 07.10.2023 19:03 # liverpo0ol
    Молодцы чавси выиграли

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  10. cristean2 07.10.2023 19:03 # cristean2
    Лучший игрок матча, по делу

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  11. meshuggah 07.10.2023 19:02 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  12. bembo 07.10.2023 19:02 # bembo
    ИМПЕРАТОРЫ
    теперь, когда начало залетать, их уже ничего не остановит!

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