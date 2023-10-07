Крис Бэшем получил страшную травму

Крис Бэшем Защитник "Шеффилд Юнайтед" Крис Бэшем получил страшную травму в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Бэшем пострадал практически в безобидной ситуации, пытаясь выполнить прострел с фланга в первом тайме субботнего матча на "Крэйвен Коттадж".

Медики около 10 минут колдовали над Бэшемом, которому даже потребовалась кислородная маска. Поле Крис покидал на носилках под аплодисменты болельщиков обеих команд, сумев в знак благодарности поднять руку.

Кадры показывают, что Бэшем получил перелом своей лодыжки, минимум. Левая нога 35-летнего капитана "клинков" оказалась неестестенным образом выгнута.

Прямо со стадиона Бэшем был доставлен в госпиталь.

Крис Бэшем


Метки Бэшем, Премьер-Лига, травмы, Фулхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 18:00

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  1. vagifspurs 07.10.2023 18:04 # vagifspurs
    Ну это конец карьеры, не знаю, что за ноунейм, но желаю счастливой пенсии.

    (ответить)

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