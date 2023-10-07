Хески против переигровки матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль"

Эмиль Хески Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески выступил против переигровки матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

На днях главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что было бы "правильной вещью" переиграть матч против "Тоттенхэма" после ошибочно отменного гола Луиса Диаса.

Однако Хески напоминает, что судейские ошибки существовали в футболе всегда, еще до введения системы VAR, и это никогда не было достаточным поводом для переигровки.

"Я не думаю, что нужно устраивает переигровку матча с "Тоттенхэмом". Теперь это в прошлом, а в прежние времена, до VAR, мы просто мирились с плохими решениями и двигались дальше. Я бы сказал, что случившееся против "Тоттенхэма" — это ошибка коммуникации".

"VAR призвана, чтобы не упускать деталей из внимания, но человеческие ошибки никуда не делись. Рефери сказал, что это гол, но по какой-то причине они не поняли друг друга — по крайней мере, так я это понимаю. Это человеческая ошибка, но я не представляю себе переигровки, насколько бы разочаровывающим ни было это судейское решение (не засчитать гол)", — цитирует Хески Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Хески

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 07.10.2023 17:40 # ray-black
    Может хватит уже на эту тему? Кого еще не спросили? Давайте еще бомжей возле Стэмфорд Бриджа спросим и закругляемся.

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  2. edgarkuznetsov 07.10.2023 17:33 # edgarkuznetsov
    Адекваты все таки за Ливер играли ,радует ,что не все так печально.

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