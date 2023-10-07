"Тоттенхэм" вдесятером победил "Лутон"

Микки Ван де Вен Дебютный гол Микки Ван де Вена за клуб позволил "Тоттенхэму" вдесятером одержать победу 0:1 в гостях у "Лутона".

В стартовый состав "шляпников" относительно поражения от "Бернли" посреди недели влились Рис Берк, Мадс Андерсен и Элайджа Адебайо.

Главный тренер "шор" Анге Постекоглу выпустил тех же 11 игроков, что начинали матч против "Ливерпуля" неделю назад.

"Тоттенхэм" сразу же принялся доминировать над соперником, но либо не мог пробить голкипера Томаса Камински, либо — что случалось чаще — не попадал по воротам.

У "Лутона" мяч совершенно не держался, и попытки хозяев огрызаться были редкими и робкими. На 39-й минуте Том Локьер с метра добил снаряд в ворота после попадания Адебайо в штангу, однако из-за фола на Кристиане Ромеро гол был отменен.

В самой концовке первого тайма Ив Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию на подступах к чужой штрафной и оставил "Тоттенхэм" вдесятером.

Второй тайм начался с того, что Адебайо невероятным образом не смог замкнуть прострел партнера к дальней штанге.

А на 51-й минуте "шпоры" ответили. Джеймс Мэддисон продрался вдоль лицевой линии, сделал короткий пас на Микки Ван де Вена, а тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.

Теперь "Лутону" терять было уже нечего, однако "шляпникам" не хватило класса, чтобы подвергнуть "Тоттенхэм" серьезному давлению, даже имея одного лишнего игрока.

"Шпоры" без особых проблем довели дело до победы, не дав сопернику реальных моментов сравнять счет.

Удаление Биссума не стало большой проблемой для "Тоттенхэма" — разница команд в классе оказалась слишком велика. "Лутон" просто не тянет уровень Премьер-Лиги.

"Лутон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Лутон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 16:30

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Последние комментарии:




  1. cristean2 07.10.2023 18:13 # cristean2
    Еще 1 забить что бы спокойно доигрывать, без нервишек

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  2. bembo 07.10.2023 18:12 # bembo
    Галлахер калич...

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  3. kukuruzko 07.10.2023 18:11 # kukuruzko
    КОРОЛЕВСКИЙ ИМПЕРАТОР

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  4. bembo 07.10.2023 18:11 # bembo
    уже даже с пенок забивают

    ШЛЮЮША ЧО С ЕБАЛОЙ ЧО ПА ПРАКЛЯТИЮ?

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  5. pepguardiola 07.10.2023 18:10 # pepguardiola
    КОРОЛЬ!!!

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  6. chelsea-69 07.10.2023 18:10 # chelsea-69
    Ебать копать, Палмер пенальтист

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  7. bembo 07.10.2023 18:09 # bembo
    какой шанс чо забьют?

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  8. bembo 07.10.2023 18:06 # bembo
    ИМПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ, ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ВОТКНУТЬ СО СТАНДАРТА

    иначе я не вижу как еще они могут воткнуть ахаххах))))))))))))))

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  9. pepguardiola 07.10.2023 18:06 # pepguardiola
    Сегодня день рождения самого главного ПИДОРАСА в Мире!!!

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  10. bembo 07.10.2023 18:05 # bembo
    блин, а когда челси последний раз забил со штрафного прямым ударом?
    это маркос, на кого ты нас оставил (

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  11. burnley 07.10.2023 18:00 # burnley
    Лично я супер недоволен первым таймом. Такое гавно мы должны просто выносить не глядя. Тем более, у них лучший игрок ( Мудрик) не играет.

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  12. bembo 07.10.2023 17:58 # bembo
    Сперминга на Мудрика\
    Брою на Джексона
    Галлахера на Чукумека


    ВПЕРЕД КРАСИФФ

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  13. sellman 07.10.2023 17:58 # sellman
    Фулхэм в первом тайме уже 58 минуту бегает, норм, чё.

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  14. bembo 07.10.2023 17:57 # bembo
    клоун на судье видимо задумал удалить императора

    хули бегает желтые ни за хуй раздает направо налево


    МАТИЧ НУЖНО ПЕРЕИГРАТЬ!!

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  15. leysan 07.10.2023 17:50 # leysan
    Сука, Силве ни за что жёлтую

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  16. akado 07.10.2023 17:49 # akado
    Челси и МЮ соревнуются между собой, кто хуже...

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  17. cristean2 07.10.2023 17:47 # cristean2
    Чел вообще любит раздавать ЖК, даже слишком

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  18. bembo 07.10.2023 17:47 # bembo
    я в ахуе

    галлахер зарабатывает штраф в 5 метрах от штрафной

    и они разыгрывают мяч на коротке и перепасовываются....ЕБАНУТЫЕ? вместо того чтобы подачу в штрафную ебнуть, чтобы защи подключились? пи3да упоротые...

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  19. liverpo0ol 07.10.2023 17:47 # liverpo0ol
    Даже соперник пожалел такой мощный импираторси и подарил гол. Чорли уйдет с миллиардным составом в чш так и не забив гол. Верьте в чорли верьте в охранник

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  20. sellman 07.10.2023 17:46 # sellman
    Норм, во втором должны решать!
    Сук, рад что начали в атаке хоть что-то делать

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