"Тоттенхэм" вдесятером победил "Лутон"

Дебютный гол Микки Ван де Вена за клуб позволил "Тоттенхэму" вдесятером одержать победу 0:1 в гостях у "Лутона".

В стартовый состав "шляпников" относительно поражения от "Бернли" посреди недели влились Рис Берк, Мадс Андерсен и Элайджа Адебайо.



Главный тренер "шор" Анге Постекоглу выпустил тех же 11 игроков, что начинали матч против "Ливерпуля" неделю назад.



"Тоттенхэм" сразу же принялся доминировать над соперником, но либо не мог пробить голкипера Томаса Камински, либо — что случалось чаще — не попадал по воротам.



У "Лутона" мяч совершенно не держался, и попытки хозяев огрызаться были редкими и робкими. На 39-й минуте Том Локьер с метра добил снаряд в ворота после попадания Адебайо в штангу, однако из-за фола на Кристиане Ромеро гол был отменен.



В самой концовке первого тайма Ив Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию на подступах к чужой штрафной и оставил "Тоттенхэм" вдесятером.



Второй тайм начался с того, что Адебайо невероятным образом не смог замкнуть прострел партнера к дальней штанге.



А на 51-й минуте "шпоры" ответили. Джеймс Мэддисон продрался вдоль лицевой линии, сделал короткий пас на Микки Ван де Вена, а тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.



Теперь "Лутону" терять было уже нечего, однако "шляпникам" не хватило класса, чтобы подвергнуть "Тоттенхэм" серьезному давлению, даже имея одного лишнего игрока.



"Шпоры" без особых проблем довели дело до победы, не дав сопернику реальных моментов сравнять счет.



Удаление Биссума не стало большой проблемой для "Тоттенхэма" — разница команд в классе оказалась слишком велика. "Лутон" просто не тянет уровень Премьер-Лиги.



"Лутон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче