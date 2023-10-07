"Тоттенхэм" вдесятером победил "Лутон"
Дебютный гол Микки Ван де Вена за клуб позволил "Тоттенхэму" вдесятером одержать победу 0:1 в гостях у "Лутона".
В стартовый состав "шляпников" относительно поражения от "Бернли" посреди недели влились Рис Берк, Мадс Андерсен и Элайджа Адебайо.
Главный тренер "шор" Анге Постекоглу выпустил тех же 11 игроков, что начинали матч против "Ливерпуля" неделю назад.
"Тоттенхэм" сразу же принялся доминировать над соперником, но либо не мог пробить голкипера Томаса Камински, либо — что случалось чаще — не попадал по воротам.
У "Лутона" мяч совершенно не держался, и попытки хозяев огрызаться были редкими и робкими. На 39-й минуте Том Локьер с метра добил снаряд в ворота после попадания Адебайо в штангу, однако из-за фола на Кристиане Ромеро гол был отменен.
В самой концовке первого тайма Ив Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию на подступах к чужой штрафной и оставил "Тоттенхэм" вдесятером.
Второй тайм начался с того, что Адебайо невероятным образом не смог замкнуть прострел партнера к дальней штанге.
А на 51-й минуте "шпоры" ответили. Джеймс Мэддисон продрался вдоль лицевой линии, сделал короткий пас на Микки Ван де Вена, а тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.
Теперь "Лутону" терять было уже нечего, однако "шляпникам" не хватило класса, чтобы подвергнуть "Тоттенхэм" серьезному давлению, даже имея одного лишнего игрока.
"Шпоры" без особых проблем довели дело до победы, не дав сопернику реальных моментов сравнять счет.
Удаление Биссума не стало большой проблемой для "Тоттенхэма" — разница команд в классе оказалась слишком велика. "Лутон" просто не тянет уровень Премьер-Лиги.
"Лутон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
07.10.2023 16:30
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Последние комментарии:
Еще 1 забить что бы спокойно доигрывать, без нервишек
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Галлахер калич...
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КОРОЛЕВСКИЙ ИМПЕРАТОР
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уже даже с пенок забивают
ШЛЮЮША ЧО С ЕБАЛОЙ ЧО ПА ПРАКЛЯТИЮ?
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КОРОЛЬ!!!
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Ебать копать, Палмер пенальтист
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какой шанс чо забьют?
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ИМПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ, ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ВОТКНУТЬ СО СТАНДАРТА
иначе я не вижу как еще они могут воткнуть ахаххах))))))))))))))
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Сегодня день рождения самого главного ПИДОРАСА в Мире!!!
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блин, а когда челси последний раз забил со штрафного прямым ударом?
это маркос, на кого ты нас оставил (
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Лично я супер недоволен первым таймом. Такое гавно мы должны просто выносить не глядя. Тем более, у них лучший игрок ( Мудрик) не играет.
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Сперминга на Мудрика\
Брою на Джексона
Галлахера на Чукумека
ВПЕРЕД КРАСИФФ
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Фулхэм в первом тайме уже 58 минуту бегает, норм, чё.
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клоун на судье видимо задумал удалить императора
хули бегает желтые ни за хуй раздает направо налево
МАТИЧ НУЖНО ПЕРЕИГРАТЬ!!
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Сука, Силве ни за что жёлтую
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Челси и МЮ соревнуются между собой, кто хуже...
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Чел вообще любит раздавать ЖК, даже слишком
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я в ахуе
галлахер зарабатывает штраф в 5 метрах от штрафной
и они разыгрывают мяч на коротке и перепасовываются....ЕБАНУТЫЕ? вместо того чтобы подачу в штрафную ебнуть, чтобы защи подключились? пи3да упоротые...
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Даже соперник пожалел такой мощный импираторси и подарил гол. Чорли уйдет с миллиардным составом в чш так и не забив гол. Верьте в чорли верьте в охранник
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Норм, во втором должны решать!
Сук, рад что начали в атаке хоть что-то делать
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