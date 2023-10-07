"Ливерпуль" хотел купить Инкапье

Агент защитника "Байера" Пьеро Инкапье заявил, что "Ливерпуль" был заинтересован в его клиента летом и может вернуться в январе.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп действительно хотел добавить своей команде левоногого защитника минувшим летом, также интересуясь Микки Ван де Веном и Леви Колуиллом.



В итоге Клопп ограничился покупкой четырех полузащитников, отложив укрепление центра обороны на последующие трансферные окна, однако 21-летний эквадорец Инкапье остается на радаре у "красных".



"Ливерпуль" был заинтересован в нем, но в то время они решили инвестировать в полузащиту. Что касается января, то они ведут переговоры, как и некоторые другие клубы, но это будет стоить не менее 50 миллионов фунтов", — сообщил агент Мануэль Сьерра Boalvip.