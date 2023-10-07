Гимараэс заключил новый пятилетний контракт с "Ньюкаслом"

Полузащитник Бруно Гимараэс заключил с "Ньюкаслом" новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

Гимараэс утвердился в качестве ключевого игрока "Ньюкасла" после своего перехода из "Лиона" за 36 миллионов фунтов в январе 2022, поспособствовав попаданию "сорок" в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона.



Гимараэса регулярно сватают в большие клубы, включая "Реал", однако "Ньюкасл" показал, что совершенно не заинтересован в расставании с 25-летним бразильцем.



"Я абсолютно доволен. Благодаря фанатам я чувствую себя как дома с первого дня здесь. Я чувствую, что меня так любят".



"Я так счастлив здесь. Это такое комфортное место, и я надеюсь продолжать радовать болельщиков и помогать команде. Такова моя цель, потому что нет таких слов, чтобы описать, насколько я счастлив быть здесь".



"Я помню, как в своем первом интервью сказал, что хочу сыграть за этот клуб в Лиге Чемпионов, и теперь это происходит. Наши дела идут так хорошо, и когда я смотрю на своих партнеров по команде, я так горжусь ими всеми. Я горжусь каждым: командой, персоналом, владельцами и фанатами".



"Город снова верит, и это невероятно, чего мы добились с командой. Надеюсь, так будет и дальше. Это были удивительные два года", — сообщил Гимараэс.



Добавим, к настоящему моменту Гимараэс сыграл 67 матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, забив 11 голов.