"Ливерпуль" и "Ньюкасл" следят за Боуэном

"Ливерпуль" и "Ньюкасл" наблюдают за контрактной ситуацией вингера Джаррода Боуэна в "Вест Хэме".

Боуэн является большим любимчиком фанатов "Вест Хэм", отметившись победным голом в финале Лиги Конференций против "Фиорентины" в прошлом сезоне.



Однако "Вест Хэму" пока не удалось склонить Боуэна к новому контракту. Переговоры о продлении сотрудничества идут медленно.



В конце этого сезона у Боуэна будет оставаться только 12 месяцев по контракту, и эта ситуация привлекла внимание ряда клубов Премьер-Лиги сообщает talkSPORT.



Одним из них является "Ливерпуль", рассматривающий 26-летнего англичанина в качестве потенциальной замены для Мохамеда Салаха, который в конце сезона может уехать в Саудовскую Аравию.



Кроме того, большим поклонником таланта Боуэна является главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау, чья команда в этом сезоне представляет Англию в Лиге Чемпионов.



Добавим, в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги Боуэн забил пять голов и отдал одну результативную передачу.