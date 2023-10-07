Артета призвал "Арсенал" прервать свою серию против "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду прервать свою неудачную серию против "Манчестер Сити".

В рамках Премьер-Лиги "Арсенал" не может одолеть "Сити" с 2015 года, проиграв все 12 последних встреч с "горожанами".



В преддверии воскресной встречи с "Сити" на "Эмирейтс" Артета выразил уверенность, что эта серия может быть прервана.



"Кажется, когда я пришел сюда, мы 18 лет не побеждали на "Олд Траффорд" и 17 лет на "Стэмфорд Бридж". Нам это удалось, так что теперь давайте изменим и это".



"Я лишь беспокоюсь насчет мастерства соперника, оно не ставится под вопрос, и в воскресенье нам нужно быть лучшей версией себя на протяжении 100 минут. Это то, что мы можем контролировать и на чем должны сосредоточиться".



"В таких больших матчах тебе нужны большие игроки с талантом, которые могут сделать разницу. Дуэли имеют большое значение в матче, который может пойти как в одну сторону, так и другую", — цитирует Артету The Independent.