Мерсон ожидает, что "Арсенал" сыграет вничью с "Сити"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" смогут добыть только ничью против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

В ближайшее воскресенье "Арсенал" примет на своем поле "Сити" в рамках Премьер-Лиги, и к этому матчу "канониры" подходят на фоне поражения 2:1 от "Ланса" в Лиге Чемпионов.



Поражение от "Ланса" было дополнительно омрачено для "Арсенала" травмой вингера Букайо Сака, поэтому Мерсон не верит, что "канониры" смогут одолеть "горожан".



"Если бы я давал прогноз на этот матч во вторник, я бы определенно поставил на победу "Арсенала". "Манчестер Сити" не является той же командой без Родри. Но теперь "Арсеналу" придется обходиться без Букайо Сака и Габриэля Мартинелли, и я не представляю, как "Арсенал" может выиграть этот матч".



"Нужно помнить, что Кевин Де Брюйне тоже не играет в данный момент. Он отдает много результативных передач, но люди забывают о его предголевых передачах. Эрлинг Холанд совершает много рывков, но у "Сити" не так много игроков, помимо Де Брюйне", чтобы увидеть это и сделать правильный пас. Думаю, именно поэтому голы даются Холанду с трудом в данный момент".



"Я думал, что Калвин Филлипс будет играть каждый матч в отсутствие Родри — он выглядит естественной заменой. Это зависит от того, чего хочет Гвардиола, но я не думаю, что он будет довольствоваться нарушением игрового ритма "Арсенала". Он захочет диктовать игру и, наверное, предпочтет Ковачича".



"Арсенал" включился в чемпионскую гонку на прошлой неделе, и им нужно выжать максимум из этого. Ты должен брать свое, пока "Сити" это позволяет. Если "Сити" сыграет здесь вничью, это будет означать, что они набрали только одно очко в двух последних матчах. Это также дает шанс "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" побороться за титул Премьер-Лиги".



"Я не думаю, что "Арсеналу" так уж нужно выиграть этот матч, но им нужно убедиться, что они не проиграют. Если их победят, это вызовет "дежа-вю" — они проиграли оба своих матча против "Сити" в прошлом сезоне. Это будет очень упорный матч, и я думаю, он закончится вничью", — сообщил Мерсон Sportskeeda.