Тен Хаг не считает свою работу "невыполнимой"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его работа не является "невыполнимой".

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году многие именитые тренеры пытались вернуть "Юнайтед" на прежний уровень, но неизменно проваливались.



Кажется, Тен Хаг тоже может повторить судьбу своих предшественников. Болельщики открыто демонстрируют свое недовольство командой, провалившей старт нового сезона, а некоторые уже призывают к увольнению Эрика.



Однако сам Тен Хаг совершенно не думает, что он обречен на неудачу. Эрик требует от команды уделить внимание деталям.



"Является ли моя работа невыполнимой? Неправильно так это рассматривать. Мы должны сражаться. Думаю, нет такого клуба, который бы никогда не переживал упадок".



"Наши дела идут плохо, но это значит, что нам нужно сражаться. Каждый должен осознавать наше положение. Нужно сражаться сообща и быть на одной волне в каждом случае".



"Против "Галатасарая" мы 28 минут были на одной волне, забили один гол, а затем на долю секунды оказались не на одной волне".



"То был первый удар соперника, и сразу гол. Такое непозволительно в футболе топ-уровня, потому что здесь все решают моменты, решают детали. Соперники всегда будут пользоваться этим, поэтому нам нельзя упускать эти маленькие детали".



"Терпение, холодные головы, сплоченность и приверженному своему стилю игры — вот что важно".



"Я знал, что будут провалы, будут неудачи, как и в каждом процессе. И их, наверное, будет больше. Это понятно. Но важно сосредоточиться на футболе, ни на чем кроме".



"Мы все еще в переходном периоде, но мы все равно должны побеждать в каждом матче, и мы не прячемся от этого. Ни команда, ни персонал, ни тренер. Определенно нет. Таков наш подход и всегда таким будет".



"Делают ли эти трудности меня еще целеустремленнее? Абсолютно. Это только заостряет мое желание и придает больше энергии, чтобы сражаться для исправления ситуации", — цитирует Тен Хаг The Independent.