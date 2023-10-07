Постекоглу объяснил, почему Клопп неправ насчет переигровки

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил, почему его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" ошибается, требуя переигровки.

На днях Клопп заявил, что проигранный "Ливерпулем" матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (2:1) следует переиграть из-за вопиющей судейской ошибки в виде отмененного гола Луиса Диаса.



Постекоглу соглашается, что это грубейшая ошибка, однако Анге не видит достаточных оснований для переигровки.



"Думаю, слова Юргена были слегка вырваны из контекста".



"Когда речь идет о переигровке, то должен быть некоторый порог, и я не думаю, что ошибка является превышением этого порога".



"Если бы речь шла об отклонении от принципа честности или о неправильном толковании правил, то это может быть достаточным поводом, но здесь это можно отбросить. Это ошибка".



"Я согласен, что это была уникальная ошибка. Ответственные люди допустили беспрецедентную ошибку, но это все равно лишь ошибка".



"Поэтому, если ваш порог для переигровок — это индивидуальные ошибки, то таких матчей будет 365 в году", — цитирует Постекоглу BBC.