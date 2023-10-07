Холанд: "Люди шокированы больше, когда я не забиваю, чем забиваю!"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд чувствует, что люди воспринимают его голы как нечто само собой разумеющееся.

Холанд всегда отличался выдающимся бомбардирским талантом. В своих 203 матчах за "Ред Булл", дортмундскую "Боруссию", "Сити" и сборную Норвегии Эрлинг забил 199 голов.



В Премьер-Лиге Холанд в среднем забивает более одного гола за матч — 44 в 42 с момента своего дебюта здесь. Стол впечатляющая результативность создала определенные ожидания, однако Эрлинг не видит в этом ничего плохого.



"Так уж сложилось, и это позитивная вещь: люди шокированы больше, когда я не забиваю, чем забиваю!"



"Когда я не забиваю: норвежские медиа трубят: без голов! Таковы заголовки. Так это бывает".



"Это хорошая вещь. Я совершенно не жалуюсь на это, но в то же время я перешел в "Сити", чтобы забивать голы. Поэтому от меня и ожидали голов — хотя, возможно, не так много! Тем не менее, я все равно являюсь тем, кто должен отправлять мяч в сетку", — сообщил Холанд The Telegraph.