Постекоглу: "Я бы убрал VAR из Премьер-Лиги"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что в своем нынешнем виде система VAR не подходит для английского футбола.

В прошлый уикенд "Тоттенхэм" извлек прямую выгоду из VAR благодаря удалению полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса, которому изначально была показана только желтая карточка, и благодаря ошибочно отмененному голу Луиса Диаса в ворота "шпор".



Однако Постекоглу отлично понимает, что в другой раз VAR может сработать против его команды, поэтому австралийский специалист предпочел бы отказаться от этой технологии вовсе и не портить неповторимую атмосферу английского футбола.



"Я бы убрал VAR, учитывая ее текущую форму. Просто я не думаю, что эта технология готова для нашей игры".



"У меня ноль претензий к технологии фиксации голов. Она понятна и идет во благо для нашей игры".



"Наша игра — уникальна. Люди говорят: "Пускай рефери объясняют свои решения". О, Боже, серьезно? Вы можете представить, что рефери будет сидеть здесь и объяснять каждое свое решение в матче?"



"В воскресенье я собираюсь на американский футбол, я обожаю его. Но матч там длится три с половиной часа. Хотите так же? Хороший рефери — это тот, который незаметен, а теперь мы пытаемся сделать их звездами шоу".



"Мы анализируем в замедленном повторе, анализируем желтые карточки. Мы — тренеры и игроки — являемся худшими людьми для этого, потому что мы говорим о честности, но при первом же ауте в матче каждый спорит за мяч. Мы пытаемся извлечь выгоду для своей команды, и в этом нет ничего неправильного".



"Что касается VAR, то чем больше мы ее используем, тем хуже становится. Исправление очевидных ошибок? Кажется, любой эпизод ставят под сомнение".



"Наша игра — другая. У нас не регби — у нас нет этих остановок. Я всегда любил нашу игру, особенно в Англии, за неистовую скорость. Почему мы пытаемся убрать это? Никому не нравится, когда арбитры слишком долго принимают решения, а на прошлой неделе казалось, что они поспешили. Возможно, это последствие".



"Это говорит мне о том, что данная технология в ее текущей форме не подходит для нашей игры, но я знаю, что я буду в меньшинстве".



"Я не знаю, как будет выглядеть игра через 20 лет, и я не уверен, что мне это понравится", — цитирует Постекоглу Sky Sports.