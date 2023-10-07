Лэмпард не будет тренировать "Рейнджерс"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард выбыл из числа претендентов на вакантный пост главного тренера "Рейнджерс".

Ранее на текущей неделе стало известно, что Лэмпард заинтересован в работе с "Рейнджерс", который отказался от услуг Майкла Била после неудачного старта сезона.



По информации BBC, на следующей неделе "Рейнджерс" начинает собеседовать своих кандидатов, однако Лэмпард на интервью приглашен не будет. После первичного контакта Фрэнка с клубом из Глазго стало понятно, что это сотрудничество не выглядит реалистичным.



45-летний англичанин находится без работы с мая, когда он покинул "Челси", где в качестве временного тренера выиграл лишь один из своих 11 матчей, финишировав на 12-м месте в Премьер-Лиге.