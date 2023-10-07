8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 октября, шестью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛУТОН — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Последний раз "Лутон" побеждал дома в высшем дивизионе еще в апреле 1992, одолев "Астон Виллу" со счетом 2:0. "Тоттенхэм" одержал пять побед и дважды сыграл вничью в семи первых матчах Премьер-Лиги, полностью повторив старт прошлого сезона при Антонио Конте. "Шпоры" ни разу не уступили в девяти последних встречах с "шляпниками" в чемпионате (5 побед, 4 ничьи ).



Посреди недели "Лутон" потерял с травмой задней поверхности бедра Амарии Белла. Росс Баркли залечил аналогичное повреждение и снова готов играть.



Вингер "Тоттенхэма" Манор Соломон перенес операцию на мениске, который он травмировал на тренировке. Бреннан Джонсон и Родриго Бентанкур также отсутствуют. Джеймс Мэддисон и Сон Хен Мин в порядке, несмотря на небольшие болячки.



БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Бернли" впервые начал сезон с четырех домашних поражений подряд в чемпионате. "Челси" впервые с марта оформил две победы кряду в Премьер-Лиге. "Бордовые" лишь однажды обыграли "синих" в 16 последних встречах в высшем дивизионе — 2:3 на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017, причем лондонцы тогда были действующими чемпионами.



Яльмар Экдаль — одна из шести потерь "Бернли". В стартовый состав, в рамках ротации, может вернуться Анасс Зарури.



"Челси" устроит фитнес-тест для Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика. Рис Джеймс и Бенуа Бадиашиле уже вернулись к тренировкам. Мало Гюсто продолжает отбывать свою дисквалификацию, Николя Джексон — уже закончил.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 17:00



"Эвертон" проиграл все четыре первых домашних матча сезона в чемпионате, повторив продемонстрированную 65 лет назад серию. "Борнмут" не знает побед в Премьер-Лиге уже 11 поединков кряду (3 ничьи, 8 поражений), что является антирекордом клуба. "Ириски" выиграли пять из шести последних домашних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе, лишь уступив 1:3 в последнем туре сезона 2019/20.



В заявку "Эвертона" может попасть Андре Гомеш. Доминик Калверт-Левин и Джек Харрисон близки к возвращению в форму, но Шеймус Коулмен и Деле Алли сыграют еще не скоро.



У полузащитника "Борнмута" Тайлера Адамса случился рецидив в процессе восстановления после травмы задней поверхности бедра.



ФУЛХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



В трех первых домашних матчах нового сезона Премьер-Лиги "Фулхэм" потерпел два поражения и забил только один гол. "Шеффилд Юнайтед" еще не побеждал в этом сезоне с учетом всех соревнований, все три своих выезда в чемпионате проиграв. "Клинки" имеют возможность оформить свою третью подряд победу против "дачников", чего не случалось с 1988 года.



Защитник "Фулхэма" Кенни Тете пропустит четвертый матч кряду из-за травмы паха. Также продолжают лечиться Тосин Адарабиойо и Адама Траоре.



Капитан "Шеффилд Юнайтед" Джон Иган выбыл на некоторое время. Том Дэвис под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 17:00



"Манчестер Юнайтед" проиграл пять из семи последних матчей во всех соревнованиях. Ведя по ходу своих поединков, "Борнмут" недосчитался восьми очков — больше всех в этом сезоне Премьер-Лиги. "Пчелы" не забили ни одного гола во время своих выездов к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге.



Защитник "Юнайтед" Серхио Регилон пока не готов вернуться после травмы задней поверхности бедра. Антони может выйти в старте.



Ближе всех к возвращению из лазарета "Брентфорда" защитник Бен Ми, но это не произойдет в субботу.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 19:30



В первых таймах матчей "Кристал Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиге было забито только два гола (1 забит, 1 пропущен) — меньше всех в дивизионе. "Ноттингем Форест" выиграл только один из 14 последних выездных поединков чемпионата (3 ничьи, 10 поражений). "Лесники" ни разу не уступили в шести последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (3 победа, 3 ничьи).



Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе пропустит полтора месяца с повреждением задней поверхности бедра. По-прежнему травмированы Джефферсон Лерма и Майкл Олисе, но может вернуться Одсонн Эдуар.



"Форест" предстоит оценить состояние Николаса Домингеса, Олы Айны и Райана Йетса. Мусса Ниакате дисквалифицирован. Уэйн Хеннесси, Нуну Тавареш, Фелипе и Данило травмированы.