"Ньюкасл" занялся проектом по расширению "Сент-Джеймс Парк"

Сент-Джеймс Парк "Ньюкасл" приступил к разработке планов по увеличению вместимости своего стадиона "Сент-Джеймс Парк" до 65,000 зрителей.

В данный момент "Ньюкасл" обладает пятым самым просторным стадионом в Премьер-Лиге, за последние годы позволив себя опередить "Вест Хэму", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму".

Действия конкурентов, а также собственные растущие амбиции подталкивают "сорок" к расширению "Сент-Джеймс Парк", который сейчас вмещает 52,000 зрителей.

Как сообщает The Telegraph, в данный момент "Ньюкасл" изучает возможность обновлению трибуны "Галлоугейт Энд" и Восточной трибуны. Одна из них находится за воротами, а другая является центральной.

Если количество мест на "Сент-Джеймс Парк" будет увеличено до намеченных 65,000, то более просторная арена в Премьер-Лиге будет только у "Манчестер Юнайтед".

В данный момент процесс находится на ранней стадии. "Ньюкасл" ожидает обратной связи от архитекторов насчет возможных вариантов реконструкции и их стоимости.

По всей видимости, "Ньюкасл" хочет привести две названные выше трибуны к облику "Лизис Энд" и "Милберн Стэнд", что придаст стадиону вид овала.


Метки Ньюкасл, Сен-Джеймс Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 23:00

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  1. ray-black 06.10.2023 23:14 # ray-black
    Да уж не помешало бы немного подравнять стадик. А то выглядит как будто строительство бросили посередине.

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