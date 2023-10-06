Тен Хаг находит форму МЮ "неприемлемой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что форма его команды на старте нового сезона является неприемлемой.
"Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон, проиграв четыре из первых семи матчей в Премьер-Лиге и два из двух на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Тен Хаг чувствует, что "Юнайтед" платит высокую цену за те короткие отрезки, когда игра у команды не клеится.
"Уровни наших выступлений снизились, и нам нужно на них вернуться. На то есть причины, но, тем не менее, это неприемлемо, и нам нужно сражаться против этого".
"У команды заложен хороший фундамент, чтобы играть в тот футбол, как мы хотим, у нас есть правила и принципы. Если они будут помогать друг другу и поддерживать друг друга, мы будем играть лучше".
"Проблема в стабильности. Отрезками матчей, большими отрезками, мы делаем вещи правильно, но бывают моменты, когда у нас возникают трудности. И мы расплачиваемся за такие моменты".
"Нам нужна стабильность во взаимодействии друг с другом, поддержании организованности. Решающие моменты оборачиваются против нас, от чего слегка страдает командная игра. На протяжении 95 процентов матча мы действуем как команда, но нам нужно прибавить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
06.10.2023 22:00
Просмотров: 502
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Следующая претензия: Почему игроки не Лысые!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий