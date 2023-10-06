Уоткинс заключил новый контракт с "Виллой"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заключил с бирмингемским клубом новый долгосрочный контракт.

Новая сделка Уоткинса рассчитана до 2028 года, позволив встать Олли в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками на "Вилла Парк": Тайроном Мингсом, Муссой Диаби и Эмилиано Мартинесом.



Уоткинс выступает за "Виллу" после своего перехода из "Брентфорда" за 28 миллионов фунтов в 2020 году, забивая двузначное количество голов в каждом из трех своих сезонов в Бирмингеме.



Новую кампанию Уоткинс тоже начал отлично, забив семь голов в 12 матчах за команду Унаи Эмери и впервые с марта 2022 получив вызов в сборную Англии.



"Я чувствую, что это лучшее место для игры в футбол для меня. Я по-прежнему должен многого достичь здесь", — сообщил 27-летний нападающий.



Добавим, в прошлый уикенд против "Брайтона" Уоткинс оформил хет-трик, достигнув рубежа в 50 голов за "Виллу".