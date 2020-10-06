Тен Хаг: "У Рэшфорда есть небольшие трудности"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что у нападающего Маркуса Рэшфорда есть "небольшие трудности".
Наколотив 30 мячей в прошлом сезоне и заслужив этим новый роскошный контракт, в этой кампании Рэшфорд забил только один гол в 11 матчах.
Спад формы Рэшфорда наложился на неудачную игру всей команды, однако Тен Хаг уверен, что вскоре 25-летнего англичанина прорвет.
"Дело в команде и, конечно, в нем самом. Здесь то и другое".
"Это нормально, что ты не всегда играешь на одном уровне. Каждый знает его качества, и соперники знают его качества. Если Рэши все делает правильно, а команда делает правильные вещи и выводит его на правильные позиции, то дальше все в его руках. В последние недели мы видели, что он имеет моменты".
"Сейчас у него есть небольшие трудности, но это пройдет, потому что каждый знает его качества. Каждый в "Юнайтед" поддерживает его, вся команда поддерживает его и верит в него, поэтому я уверен, что с этой уверенностью и верой команды его ситуация изменится".
"Порой, когда нападающие не забивают некоторое время, им достаточно одного гола, чтобы преодолеть это. У него все будет нормально, он так опытен. Если он будет делать правильные вещи, команда будет делать правильные вещи, то у него все наладится, и он будет в огне", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
06.10.2023 19:00
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односезонка, и то не самый лучший в лиге был. а слов все время столько
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какие трудности, лаол? вернулся на свой прежний уровень, как и де гей когда-то. но нет, нужно пускать слюни на один оверперформный сезон у каждого
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