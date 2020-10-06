Тен Хаг: "У Рэшфорда есть небольшие трудности"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что у нападающего Маркуса Рэшфорда есть "небольшие трудности".

Наколотив 30 мячей в прошлом сезоне и заслужив этим новый роскошный контракт, в этой кампании Рэшфорд забил только один гол в 11 матчах.



Спад формы Рэшфорда наложился на неудачную игру всей команды, однако Тен Хаг уверен, что вскоре 25-летнего англичанина прорвет.



"Дело в команде и, конечно, в нем самом. Здесь то и другое".



"Это нормально, что ты не всегда играешь на одном уровне. Каждый знает его качества, и соперники знают его качества. Если Рэши все делает правильно, а команда делает правильные вещи и выводит его на правильные позиции, то дальше все в его руках. В последние недели мы видели, что он имеет моменты".



"Сейчас у него есть небольшие трудности, но это пройдет, потому что каждый знает его качества. Каждый в "Юнайтед" поддерживает его, вся команда поддерживает его и верит в него, поэтому я уверен, что с этой уверенностью и верой команды его ситуация изменится".



"Порой, когда нападающие не забивают некоторое время, им достаточно одного гола, чтобы преодолеть это. У него все будет нормально, он так опытен. Если он будет делать правильные вещи, команда будет делать правильные вещи, то у него все наладится, и он будет в огне", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.