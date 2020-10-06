Тен Хаг: "У Рэшфорда есть небольшие трудности"

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что у нападающего Маркуса Рэшфорда есть "небольшие трудности".

Наколотив 30 мячей в прошлом сезоне и заслужив этим новый роскошный контракт, в этой кампании Рэшфорд забил только один гол в 11 матчах.

Спад формы Рэшфорда наложился на неудачную игру всей команды, однако Тен Хаг уверен, что вскоре 25-летнего англичанина прорвет.

"Дело в команде и, конечно, в нем самом. Здесь то и другое".

"Это нормально, что ты не всегда играешь на одном уровне. Каждый знает его качества, и соперники знают его качества. Если Рэши все делает правильно, а команда делает правильные вещи и выводит его на правильные позиции, то дальше все в его руках. В последние недели мы видели, что он имеет моменты".

"Сейчас у него есть небольшие трудности, но это пройдет, потому что каждый знает его качества. Каждый в "Юнайтед" поддерживает его, вся команда поддерживает его и верит в него, поэтому я уверен, что с этой уверенностью и верой команды его ситуация изменится".

"Порой, когда нападающие не забивают некоторое время, им достаточно одного гола, чтобы преодолеть это. У него все будет нормально, он так опытен. Если он будет делать правильные вещи, команда будет делать правильные вещи, то у него все наладится, и он будет в огне", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 19:00

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  1. tursa 06.10.2023 19:54 # tursa
    односезонка, и то не самый лучший в лиге был. а слов все время столько

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  2. narcot 06.10.2023 19:12 # narcot
    какие трудности, лаол? вернулся на свой прежний уровень, как и де гей когда-то. но нет, нужно пускать слюни на один оверперформный сезон у каждого

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