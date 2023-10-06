Фергюсон стал вдовцом после 57 лет брака

Сэр Алекс Фергюсон и Кэти Фергюсон В возрасте 84 лет из жизни ушла супруга экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона Кэти.

Алекс повстречал Кэти в 1964, когда ему было 23 года. В 1966 они поженились.

Кэти оставила после себя трех сыновей, включая главного тренера "Питерборо" Даррена Фергюсона, 12 внуков и одного правнука.

Когда в 2013 году Фергюсон завершал тренерскую карьеру, то одной из причин этому называл желание проводить больше времени со своей супругой. Кэти выходила сэра Алекса, когда тот перенес кровоизлияние в мозг в 2018.


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 18:00

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  1. shakur 06.10.2023 18:16 # shakur
    Кэти Фергюсон. Брат с сестрой или однофамильцы?

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  2. narcot 06.10.2023 18:15 # narcot
    здоровья

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  3. ben-arfa 06.10.2023 18:13 # ben-arfa
    Удивительно на что способна любовь. 57 лет смотреть на то как твой муж выходит из судейской комнаты с потрепанными волосами и протертыми коленями, такое не каждая женщина выдержит…

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  4. raimbek1 06.10.2023 18:03 # raimbek1
    Ферги легенда, очень жаль…
    Ппц прошло 10 лет как Ферги ушел на пенсию, эх столько всего произошло за эти 10 лет(

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  5. zhanik7 06.10.2023 18:03 # zhanik7
    Иманды болсын &#128532;

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