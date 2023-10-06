Фергюсон стал вдовцом после 57 лет брака

В возрасте 84 лет из жизни ушла супруга экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона Кэти.

Алекс повстречал Кэти в 1964, когда ему было 23 года. В 1966 они поженились.



Кэти оставила после себя трех сыновей, включая главного тренера "Питерборо" Даррена Фергюсона, 12 внуков и одного правнука.



Когда в 2013 году Фергюсон завершал тренерскую карьеру, то одной из причин этому называл желание проводить больше времени со своей супругой. Кэти выходила сэра Алекса, когда тот перенес кровоизлияние в мозг в 2018.