Фергюсон стал вдовцом после 57 лет брака
В возрасте 84 лет из жизни ушла супруга экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона Кэти.
Алекс повстречал Кэти в 1964, когда ему было 23 года. В 1966 они поженились.
Кэти оставила после себя трех сыновей, включая главного тренера "Питерборо" Даррена Фергюсона, 12 внуков и одного правнука.
Когда в 2013 году Фергюсон завершал тренерскую карьеру, то одной из причин этому называл желание проводить больше времени со своей супругой. Кэти выходила сэра Алекса, когда тот перенес кровоизлияние в мозг в 2018.
06.10.2023 18:00
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Кэти Фергюсон. Брат с сестрой или однофамильцы?
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здоровья
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Удивительно на что способна любовь. 57 лет смотреть на то как твой муж выходит из судейской комнаты с потрепанными волосами и протертыми коленями, такое не каждая женщина выдержит…
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Ферги легенда, очень жаль…
Ппц прошло 10 лет как Ферги ушел на пенсию, эх столько всего произошло за эти 10 лет(
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Иманды болсын 😔
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