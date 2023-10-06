Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Букайо Сака может сыграть против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Сака был вынужденно заменен уже на 34-й матче проигранного "Арсеналом" матча Лиги Чемпионов против "Ланса" в минувший вторник (2:1).



Несмотря на это, Букайо был вызван в сборную Англии на матчи против Австралии и Италии, и Артета допускает, что 22-летний игрок выйдет на поле "Эмирейтс" в воскресенье.



"Он рассматривается для участия в матче. Давайте посмотрим, насколько улучшится его состояние в воскресенье".



"Разумеется, он был вынужден покинуть поле, и это никогда не является хорошей новостью, но давайте посмотрим, как он восстановится".



"Детали? Как я и сказал, он рассматривается для участия в матче. Вот и все. Я не доктор. Это то, что они сказали мне", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Артета подтвердил, что против "Сити" может сыграть и полузащитник Томас Партей, залечивший пах.