Брантуэйт связал свое будущее с "Эвертоном" до 2027 года

Центральный защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт заключил со своим клубом новый контракт до 2027 года.

Брантуэйт представляет "Эвертон" после своего перехода из "Карлайла в январе 2020. Джарраду пришлось совершить командировки в "Блэкберн" и ПСВ, прежде чем он утвердился игроком первой команды "ирисок".



К настоящему моменту 21-летний англичанин сыграл 17 матчей за "Эвертон", выходя в стартовом составе на шесть из девяти поединков "ирисок" в этом сезоне.



Согласно слухам, интерес к Брантуэйту проявлял "Манчестер Юнайтед", однако Джаррад предпочел сохранить верность "Эвертону".



Добавим, минувшим летом Брантуэйт также выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии.