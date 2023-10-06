Брантуэйт связал свое будущее с "Эвертоном" до 2027 года
Центральный защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт заключил со своим клубом новый контракт до 2027 года.
Брантуэйт представляет "Эвертон" после своего перехода из "Карлайла в январе 2020. Джарраду пришлось совершить командировки в "Блэкберн" и ПСВ, прежде чем он утвердился игроком первой команды "ирисок".
К настоящему моменту 21-летний англичанин сыграл 17 матчей за "Эвертон", выходя в стартовом составе на шесть из девяти поединков "ирисок" в этом сезоне.
Согласно слухам, интерес к Брантуэйту проявлял "Манчестер Юнайтед", однако Джаррад предпочел сохранить верность "Эвертону".
Добавим, минувшим летом Брантуэйт также выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии.
06.10.2023 16:00
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