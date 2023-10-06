Саутгейт обещает не рисковать здоровьем Сака

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет рисковать здоровьем вингера "Арсенала" Букайо Сака.

Участие Сака в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" оказалось под большим вопросом после того, как в каждом из трех предыдущих поединков Букайо требовалась вынужденная замена.



И хотя Сака был вызван в сборную Англии на матчи против Австралии и Италии, Саутгейт не выпустит 22-летнего "канонира", если тот не будет полностью здоров.



"Он все еще под наблюдением, и их ("Арсенал") ждет большой матч на выходных. Затем будет семь дней до того, как мы сыграем с Австралией, и 10 дней до того, как мы сыграем с Италией, поэтому посмотрим".



"Мы проводим только 10 матчей за год. Например, Букайо не всегда у нас играет. Но в определенных ключевых матчах ты хочешь задействовать своих лучших игроков, если это возможно. На нас лежит ответственность вывести страну на турнир, но я сам был игроком. Я никогда не рисковал физическим благополучием игрока. И никогда не буду", — цитирует Саутгейта The Independent.