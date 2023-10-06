Клопп: "Гравенберх набирает ритм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего полузащитника Райана Гравенберха после гола против "Юниона" в Лиге Европы.

Именно Гравенберх записал на свое имя гол, который в итоге остался победным для "Ливерпуля" в матче на "Энфилде" в четверг вечером (2:0).



Клопп чувствует, что Гравенберх постепенно осваивается на новом месте, и Юрген рад, что приглашенный из "Баварии" игрок открыл счет своим голам за "Ливерпуль".



"Он классный парень, и я рад за него. Его сезон в "Баварии" не был концом света — он сыграл 35 матчей, что довольно неплохо для молодого игрока. Теперь он набирает ритм, и вы видите это, когда он с мячом".



"Когда нам удается выводить его в правильные зоны, он по-настоящему невероятен. Каждый рад за него. Возможно, это не самый сложный гол, что он забивал в своей карьере, но гол есть гол. Все они считаются одинаково", — сообщил Клопп TNT Sports.