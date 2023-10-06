Саутгейт: "Мне не нравится VAR, нам просто следует мириться с решениями рефери"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что предпочел бы мириться с решениями рефери, даже если иногда ошибочными, нежели иметь дело с VAR.
Ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" вызвал новую волну дискуссий и целесообразности использования системы VAR в футболе.
Саутгейт предпочел бы отказаться от VAR, хотя и понимает, что этого не случится. Гарет вспоминает спорный офсайд при голе Джесси Лингарда, когда сборная Англии уступила голландцам в полуфинале Лиги Наций в 2019 году.
"Я никогда не был поклонником VAR. А мой первый опыт... Мы до сих пор не уверены, был гол Джесси Лингарда, из-за которого мы вылетели в полуфинале, забит справедливо или нет".
"Мне не нравится VAR. Думаю, нам просто следует мириться с решениями рефери, но также я понимаю, что мы едва ли откажемся от того, чтобы технология была частью процесса принятия решений".
"VAR никогда не было суждено стать решением для всего. И я не думаю, что это вообще возможно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
06.10.2023 10:00
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Последние комментарии:
Каких еще комментариев можно было ожидать от такого довена жилетки?
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хочет вернуться к коррупции судей... привык платить. ВАР НУЖЕН, тупые судьи -НЕТ
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интересно почему все стали заговаривать против ВАР, чтобы опять вернуться к решению рефери? все походу забыли какой беспредел творился и без ВАРа, ни один сезон не обходился без гола забитого рукой, дофига неназначенных пенальти, голов из офсайда....тогда было намного хуже чем с ВАР, просто с ВАР коррупции труднее проходить, если вернуться опять в решению самого рефери без ВАР, и придет расцвет МЮ и Барселоны, подкупные судьи и т.д.
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6ля, мне прям интересно узнать статистику подобных высеров от английских тренеров и "медиаэкспертов" и от им подобных из других топ чемпионатов. Мне кажется, что первые будут в количественном плане превосходить в разы больше
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