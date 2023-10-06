Саутгейт: "Мне не нравится VAR, нам просто следует мириться с решениями рефери"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что предпочел бы мириться с решениями рефери, даже если иногда ошибочными, нежели иметь дело с VAR.

Ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" вызвал новую волну дискуссий и целесообразности использования системы VAR в футболе.



Саутгейт предпочел бы отказаться от VAR, хотя и понимает, что этого не случится. Гарет вспоминает спорный офсайд при голе Джесси Лингарда, когда сборная Англии уступила голландцам в полуфинале Лиги Наций в 2019 году.



"Я никогда не был поклонником VAR. А мой первый опыт... Мы до сих пор не уверены, был гол Джесси Лингарда, из-за которого мы вылетели в полуфинале, забит справедливо или нет".



"Мне не нравится VAR. Думаю, нам просто следует мириться с решениями рефери, но также я понимаю, что мы едва ли откажемся от того, чтобы технология была частью процесса принятия решений".



"VAR никогда не было суждено стать решением для всего. И я не думаю, что это вообще возможно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.