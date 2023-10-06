Саутгейт: "Мне не нравится VAR, нам просто следует мириться с решениями рефери"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что предпочел бы мириться с решениями рефери, даже если иногда ошибочными, нежели иметь дело с VAR.

Ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" вызвал новую волну дискуссий и целесообразности использования системы VAR в футболе.

Саутгейт предпочел бы отказаться от VAR, хотя и понимает, что этого не случится. Гарет вспоминает спорный офсайд при голе Джесси Лингарда, когда сборная Англии уступила голландцам в полуфинале Лиги Наций в 2019 году.

"Я никогда не был поклонником VAR. А мой первый опыт... Мы до сих пор не уверены, был гол Джесси Лингарда, из-за которого мы вылетели в полуфинале, забит справедливо или нет".

"Мне не нравится VAR. Думаю, нам просто следует мириться с решениями рефери, но также я понимаю, что мы едва ли откажемся от того, чтобы технология была частью процесса принятия решений".

"VAR никогда не было суждено стать решением для всего. И я не думаю, что это вообще возможно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки VAR, Саутгейт

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 413

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.10.2023 11:16 # gerrard08
    Каких еще комментариев можно было ожидать от такого довена жилетки?

    (ответить)

  2. vals1702 06.10.2023 11:07 # vals1702
    хочет вернуться к коррупции судей... привык платить. ВАР НУЖЕН, тупые судьи -НЕТ

    (ответить)

  3. infamous 06.10.2023 10:46 # infamous
    интересно почему все стали заговаривать против ВАР, чтобы опять вернуться к решению рефери? все походу забыли какой беспредел творился и без ВАРа, ни один сезон не обходился без гола забитого рукой, дофига неназначенных пенальти, голов из офсайда....тогда было намного хуже чем с ВАР, просто с ВАР коррупции труднее проходить, если вернуться опять в решению самого рефери без ВАР, и придет расцвет МЮ и Барселоны, подкупные судьи и т.д.

    (ответить)

  4. farot 06.10.2023 10:03 # farot
    6ля, мне прям интересно узнать статистику подобных высеров от английских тренеров и "медиаэкспертов" и от им подобных из других топ чемпионатов. Мне кажется, что первые будут в количественном плане превосходить в разы больше

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: