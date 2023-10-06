"Сити" планирует переговоры с Холандом по новому контракту

"Манчестер Сити" планирует начать переговоры со своим нападающим Эрлингом Холандом о новом контракте.

Холанд выдающимся образом провел свой дебютный сезон, перебравшись в "Сити" из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг забил 52 гола во всех соревнованиях, сделав с "горожанами" требл.



Сейчас у Холанда остается чуть менее четырех лет по действующему контракту, однако The Telegraph утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги и Европы уже строят планы по продлению сотрудничества с Эрлингом.



"Сити" хочет не только наградить Холанда за достигнутый прогресс, но и оградить Эрлинга от интереса "Реала", который продолжает следить за 23-летним норвежцем, несмотря на свои планы по подписанию Килиана Мбаппе из ПСЖ в конце сезона.



В "Сити" уверены, что Холанд сможет реализовать все свои амбиции на "Этихад". Эрлинг очень счастлив в клубе, за который также выступал его отец Альф-Инге.



Новый сезон Холанд тоже начал в отличной форме, забив восемь голов в 10 матчах. Эрлинг снова возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.



"В надлежащее время мы поговорим о его будущем с нами, но мы бы хотели сохранить его на много лет. По ходу этого года процесс может ускориться, но пока ничего официального".



"Эрлинг счастлив здесь, мы рады обладать им. Он нам хорошо подходит и полностью интегрирован в команду".



"Мы говорим о его голах, но он дает команде не только голы. О его скромности и стремлении совершенствоваться, а также готовности работать на своих партнеров по команде не говорят достаточно".



"Он сосредоточен не на индивидуальных рекордах, он хочет побеждать коллективно, и это делает его великолепным игроком для нас", — цитирует свой источник из "Сити" издание.