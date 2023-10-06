Бывшая девушка Антони будет допрошена полицией

Габриэла Каваллин Бывшая девушка вингера "Манчестер Юнайтед" Габриэла Каваллин будет допрошена полицией Большого Манчестера на следующей неделе.

Напомним, в прошлый уикенд Антони вернулся к тренировкам с первой командой "Юнайтед", уже успев отметиться появлением на замену в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" (2:3).

"Юнайтед" принял решение допустить Антони на свою базу в Каррингтоне после того, как 23-летний футболист, вернувшись из Бразилии, добровольно посетил полицейский участок в Манчестере. Стражи закона не стали производить арест или выдвигать обвинений.

Арестовывать Антони или выдвигать обвинения не спешит и полиция в Бразилии, где в отношении вингера тоже ведется расследование насчет применения насилия к Каваллин.

Антони категорически отрицает все обвинения и, как утверждает The Telegraph, смог предоставить определенные доказательства, чтобы пока не применять к нему санкций.

Теперь слово за Каваллин, которая в следующую среду впервые лично встретится с полицией Большого Манчестера. Ранее диджей и инфлюэнсер обещала предоставить свой мобильный телефон со свидетельствами вины своего бывшего бойфренда.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 926

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 06.10.2023 08:25 # liverpo0ol
    Ну как можно такую вообще всерьез воспринимать? Обычная шоюха.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: