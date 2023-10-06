Бывшая девушка Антони будет допрошена полицией

Бывшая девушка вингера "Манчестер Юнайтед" Габриэла Каваллин будет допрошена полицией Большого Манчестера на следующей неделе.

Напомним, в прошлый уикенд Антони вернулся к тренировкам с первой командой "Юнайтед", уже успев отметиться появлением на замену в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" (2:3).



"Юнайтед" принял решение допустить Антони на свою базу в Каррингтоне после того, как 23-летний футболист, вернувшись из Бразилии, добровольно посетил полицейский участок в Манчестере. Стражи закона не стали производить арест или выдвигать обвинений.



Арестовывать Антони или выдвигать обвинения не спешит и полиция в Бразилии, где в отношении вингера тоже ведется расследование насчет применения насилия к Каваллин.



Антони категорически отрицает все обвинения и, как утверждает The Telegraph, смог предоставить определенные доказательства, чтобы пока не применять к нему санкций.



Теперь слово за Каваллин, которая в следующую среду впервые лично встретится с полицией Большого Манчестера. Ранее диджей и инфлюэнсер обещала предоставить свой мобильный телефон со свидетельствами вины своего бывшего бойфренда.