Гравенберх: "Пока что лучший гол в моей карьере"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх назвал гол против "Юниона" в Лиге Европы лучшим в своей карьере.

Накануне вечером Гравенберх открыл счет своим голам за "Ливерпуль" после перехода из "Баварии" за 34.2 млн. фунтов, добив мяч в ворота после отраженного голкипером дальнего удара Трента Александер-Арнольда.



Гол Райана в итоге остался решающим в матче, обеспечив "красным" вторую подряд победу на групповом этапе европейского турнира (2:0).



После финального свистка 21-летний голландец признался, что предельно счастлив — не только своим голом, но и возможностью играть регулярно.



"Это замечательно. У меня суперхорошее ощущение. Это был пока что лучший гол в моей карьере. Не имеет значения, как он случился. Гол есть гол".



"Что для меня изменилось с переходом в "Ливерпуль"? Думаю, игровые минуты. Когда даешь игроку минуты, он получает уверенность в себе, вот и все".



"Здесь по-настоящему милый, по-настоящий хороший коллектив. Также здесь молодые игроки, и я просто наслаждаюсь этим. Думаю, "Ливерпуль" проделал отличную работу, купив столь хороших игроков, и у нас такое хорошее настроение", — сообщил Гравенберх TNT Sports.