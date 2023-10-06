Кэрролл признался, что надеялся провалить медобследование в "Ливерпуле"

Нападающий Энди Кэрролл признался, что мечтал провалить медобследование в "Ливерпуле", когда переходил к "красным" из "Ньюкасла" в 2011 году.

Забив 17 голов и отдав 12 результативных передач в 39 матчах Чемпионшипа за родной "Ньюкасл", Кэрролл стал настоящей сенсацией и в Премьер-Лиге.



Уже к январю Энди забил 11 голов в 19 матчах Премьер-Лиги, после чего был куплен "Ливерпулем" на замену Фернандо Торресу.



Кэрролл обошелся "Ливерпулю" в рекордные на тот момент 35 миллионов фунтов, однако внутри Энди чувствовал, что не созрел для этого шага.



"После момента, когда "Ливерпуль" сделал то невероятное предложение в заключительный день трансферного окна, я обнаружил себя уже в вертолете, толком не понимая, что происходит".



"Помню, будучи травмированным, я надеялся провалить свое медобследование".



"Опыт в "Ливерпуле" помог мне вырасти, потому что я вышел из своей зоны комфорта. Прежде я ничего не знал о жизни и футболе, помимо "Ньюкасла", — сообщил Кэрролл L'Equipe.