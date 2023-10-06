"Астон Вилла" вырвала победу у "Зриньски"

Гол Джона Макгинна в компенсированное время позволил "Астон Вилле" вырвать победу 1:0 против "Зриньски" в Лиге Конференций.

На протяжении всего матча "Вилла" имела подавляющее игровое преимущество, но хорватская команда чудом держалась.



Развязка случилась на четвертой компенсированной минуте, когда Мэтти Кэш навесил с правого фланга, а Макгинн пробил головой с границы вратарской — 1:0.



Команда Унаи Эмери набрала свои первые очки в Лиге Конференций, а дальше проведет два матча против АЗ.



"Астон Вилла" (Англия) — "Зриньски" (Хорватия) — 1:0 (0:0)



Гол: Макгинн 90.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос (Траоре 82), Лангле, Динь (Кэш 45), Дендонкер (Луис 45), Тилеманс, Макгинн, Бэйли, Дзаньоло, Дуран (Уоткинс 45).