"Астон Вилла" вырвала победу у "Зриньски"
Гол Джона Макгинна в компенсированное время позволил "Астон Вилле" вырвать победу 1:0 против "Зриньски" в Лиге Конференций.
На протяжении всего матча "Вилла" имела подавляющее игровое преимущество, но хорватская команда чудом держалась.
Развязка случилась на четвертой компенсированной минуте, когда Мэтти Кэш навесил с правого фланга, а Макгинн пробил головой с границы вратарской — 1:0.
Команда Унаи Эмери набрала свои первые очки в Лиге Конференций, а дальше проведет два матча против АЗ.
"Астон Вилла" (Англия) — "Зриньски" (Хорватия) — 1:0 (0:0)
Гол: Макгинн 90.
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос (Траоре 82), Лангле, Динь (Кэш 45), Дендонкер (Луис 45), Тилеманс, Макгинн, Бэйли, Дзаньоло, Дуран (Уоткинс 45).
06.10.2023 00:00
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