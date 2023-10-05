"Ливерпуль" победил "Юнион" в Лиге Европы

Дебютный гол Райана Гравенберха за клуб позволил "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Юнионом" в Лиге Европы.

"Ливерпуль" сразу обрушил шквал атак на скромного соперника из Бельгии, но Мохамед Салах не смог пробить голкипера, а Дарвин Нуньес отправил мяч в ворота из офсайда.



На 17-й минуте Нуньес вновь оказался на ударной позиции, непостижимым образом не попав в створ с границы вратарской площади.



Взяв паузу, незадолго до окончания первого тайма "красные" все-таки открыли счет. Голкипер гостей неловко отразил мяч перед собой после дальнего удара Трента Александер-Арнольда, а Райан Гравенберх сыграл на добивании — 1:0.



Во втором тайме преимущество "Ливерпуля" было подавляющим, но хозяева своими моментами упорно не пользовались. У гостей моментов не было вовсе.



Из-за минимальной разницы в счете концовка получилась нервной для "Ливерпуля". А когда "Юнион" стал совсем рисковать, то "красные" все-таки забили второй гол, реализовав контратаку. Диогу Жота ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар мимо голкипера — 2:0.



"Ливерпуль" затянул со вторым голом, но "Юнион" все равно мог рассчитывать только на чудо. Даже команду Юргена Клоппа ждет "Тулуза" в Лиге Европы.



"Ливерпуль" (Англия) — "Юнион" (Бельгия) — 2:0 (1:0)



Голы: Гравенберх 44, Жота 90.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 63), Конате, Куанса, Цимикас, Эндо (Макаллистер 45), Гравенберх (Собослаи 79), Эллиотт, Жота, Салах (Джонс 45), Нуньес (Диас 45).