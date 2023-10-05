"Ливерпуль" победил "Юнион" в Лиге Европы

Райан Гравенберх Дебютный гол Райана Гравенберха за клуб позволил "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Юнионом" в Лиге Европы.

"Ливерпуль" сразу обрушил шквал атак на скромного соперника из Бельгии, но Мохамед Салах не смог пробить голкипера, а Дарвин Нуньес отправил мяч в ворота из офсайда.

На 17-й минуте Нуньес вновь оказался на ударной позиции, непостижимым образом не попав в створ с границы вратарской площади.

Взяв паузу, незадолго до окончания первого тайма "красные" все-таки открыли счет. Голкипер гостей неловко отразил мяч перед собой после дальнего удара Трента Александер-Арнольда, а Райан Гравенберх сыграл на добивании — 1:0.

Во втором тайме преимущество "Ливерпуля" было подавляющим, но хозяева своими моментами упорно не пользовались. У гостей моментов не было вовсе.

Из-за минимальной разницы в счете концовка получилась нервной для "Ливерпуля". А когда "Юнион" стал совсем рисковать, то "красные" все-таки забили второй гол, реализовав контратаку. Диогу Жота ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар мимо голкипера — 2:0.

"Ливерпуль" затянул со вторым голом, но "Юнион" все равно мог рассчитывать только на чудо. Даже команду Юргена Клоппа ждет "Тулуза" в Лиге Европы.

"Ливерпуль" (Англия) — "Юнион" (Бельгия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гравенберх 44, Жота 90.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 63), Конате, Куанса, Цимикас, Эндо (Макаллистер 45), Гравенберх (Собослаи 79), Эллиотт, Жота, Салах (Джонс 45), Нуньес (Диас 45).


Метки Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча, Юнион

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 23:55

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  1. sausage 06.10.2023 00:02 # sausage
    Чёт как-то скромненько. Ну всё равно норм. Главное без травм, тут Юниону респект, будучи заметно ниже классом, не костоломили. Едем дальше, ИНВА!

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  2. electric 06.10.2023 00:02 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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  3. bembo 06.10.2023 00:00 # bembo
    Лузирка ет гакпо

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  4. v-0987654321 05.10.2023 23:59 # v-0987654321
    LiverWolf ыррррррррр ^^

    Гордость всеи Британии!

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  5. lfc-krr 05.10.2023 23:59 # lfc-krr
    Всех с победой!

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  6. dexter 05.10.2023 23:57 # dexter
    Цари!

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